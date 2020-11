TELLE EST LA VOIE « The Mandalorian » est de retour avec une saison 2 sur Disney+. Attention, on vous raconte l’essentiel du quatrième épisode

Mando et Bébé Yoda dans «The Mandalorian» — Disney+

Le héros retrouve de vieux amis et de vieux ennemis.

Bébé Yoda fait de nouvelles expériences.

L’action ne manque pas dans cette suite qui fait vraiment avancer l’histoire.

L’intrigue avance grand train dans les chapitres 11 et 12 de The Mandalorian. Din Djarin, le chasseur de primes ( Pedro Pascal) poursuit sa quête pour confier Bébé Yoda aux Jedi et doit effectuer diverses missions pour obtenir les informations qui lui permettront d’arriver jusqu’à eux.

L’Episode 3 : Des Mandalorians, une mandracore et un sabre mythique

Dans L’Héritière, troisième épisode de la saison 2 (chapitre 11 de la série), réalisé par Bryce Dallas Howard, Mando se fait boulotter par une Mamacore, énorme créature aquatique alors qu’il cherche à récupérer Bébé Yoda dans l’estomac de la bestiole. Sauvé par trois Mandalorians, il laisse l’Enfant à la garde des parents grenouilles et de leur progéniture (que Bébé Yoda a enfin renoncé à manger). Mando rejoint ensuite les Mandolarians ménés par l’énergique Bo-Katan du clan Kryse ( Kathee Sackhoff) pour essayer de récupérer des armes dans un cargo impérial. Notre chasseur de prime préféré fait partie d’une faction nettement plus traditionnelle de Mandalore mais accepte de prêter main-forte à cette réformiste en échange de renseignements. Il découvre que Bo-Katan cherche en fait à récupérer le Sabre Noir, volé par Moff Gideon. En échange de ses bons services, Mando apprend qu’il doit emmener Bébé Yoda dans la ville de Calodan sur la planète Forestière de Corvus. C’est là qu’il trouvera la Jedi Ahsoka Tano, apprentie d’Anakin Skywalker.

[ATTENTION « THIS IS THE SPOILERS » SUR L’EPISODE 4 DE LA SAISON 2]

Il n’est vraiment pas vernis Din Djarin. Il ne peut pas faire trois pas sans qu’on lui colle des missions dangereuses sur le dos qui l’écartent du chemin du devoir. Dans Le Siège, l’épisode 4 de la saison 2 (chapitre 12 de la série), il revient sur Nevarro pour faire réparer son vaisseau, le Razor Crest. Il a bien essayé d’initier Bébé Yoda au bricolage mais ce dernier a failli s’électrocuter.

Retrouvailles et changements

Débarquant sur Nevarro, il retrouve la Marshall Dune (Gina Carano) et Greef Karka (Carl Weathers qui réalise cet épisode). La planète a bien changé depuis que Mando y a sauvé l’Enfant dans la saison 1. Il y a même une école dans laquelle il laisse Bébé Yoda pour aller s’entretenir avec les adultes dans un endroit « qui n’est pas fait pour les enfants ».

Dune et Karka lui proposent de quoi s’occuper pendant que le Razor Crest est au garage. Avec l’aide peu enthousiaste d’un Mythrol, que Mando a arrêté autrefois et qui purge sa peine sur Nevarro, ils désirent détruire une base impériale vide toujours établie dans un recoin de la planète. A bord du speeder du Mythrol, ils se rendent sur place pour saboter le refroidisseur ce qui permettra de faire sauter la base. Tout se passe bien jusqu’à ce qu’ils soient repérés par des stormptroopers car, en fait, la base n’est pas déserte du tout.

Après une poursuite, nos héros se retrouvent dans un laboratoire où un hologramme s’adresse à Moff Gideon pour lui parler d’expériences dangereuses et du fait qu’ils sont à cours de sang de Bébé Yoda qui devait les aider à transfuser un mystérieux volontaire. Il demande à pouvoir effectuer de nouveaux prélèvements et promet au Moff de ne plus le décevoir. Quelle n’est pas la surprise des héros en découvrant que la communication date de trois jours ! Ce qui donne à penser que Moff Gideon n’est pas mort.

Coup ce théâtre et mal de cœur

Din Djarin fonce chercher l’Enfant. Ce dernier a bien profité de son séjour à l’école. Il a retrouvé ses pouvoirs pour voler des macarons d’un joli bleu fluo à son voisin de table et s’empiffre gaillardement. Dune, Myrthrol et Karka s’enfuient à bord d’un maraudeur détruisant le landspeeder au passage. Poursuivis par des soldats impériaux, ils ne doivent leur salut qu’à l’intervention de Mando après une poursuite haletante. Ce dernier reprend sa route après avoir nettoyé Bébé Yoda qui a vomi ses macarons sur son plastron. Dune et Karka restent discrets face à l’enquêteur de la Nouvelle République qui vient les questionner et par lequel Dune refuse de se laisser enrôler.

Mof Gideon est bien vivant… Il a même fait poser un mouchard sur le Razor Crest pendant que le vaisseau était en réparation. Il est décidé à remettre la main sur l’Enfant qui est maintenant en route pour Corvus.