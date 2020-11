Christian Rauth — BALTEL/SIPA

France 2 annonce le début du tournage à Montpellier de "Capitaines Pennac".

Cette fiction policière, sur fond de comédie, raconte comment une capitaine de police va devoir collaborer avec son père, ancien policier, avec qui elle est fâchée.

C’est Christian Rauth et Julie-Anne Roth, père et fille à l’écran comme dans la vie, qui incarnent les deux personnages principaux de cette fiction en deux épisodes.

L'Hérault, terre de séries. Après Demain nous appartient, Un si grand soleil,Tandem ou Candice Renoir, France 2 annonce que le tournage d’une nouvelle fiction commence ce mercredi à Montpellier : Capitaines Pennac. Elle sera mise en boîte jusqu’au 18 décembre. La date de diffusion, elle, n’a pas encore été dévoilée.

Produite par Toma de Matteis, qui avait lancé Un si grand soleil en 2018, cette fiction policière en deux épisodes de 52 minutes raconte les mésaventures d’un capitaine de police à la retraite, Hannibal Pennac, et de sa fille, Annabelle, elle aussi capitaine de police, qui vient tout juste d’être mutée à Montpellier, où son père a fait carrière.

Fâchés, le père et la fille devront enquêter ensemble

Une mystérieuse affaire va les contraindre à enquêter ensemble : un homme, qui avait été condamné, à tort semble-t-il, pour le meurtre de sa femme, accuse le père Pennac d’avoir truqué ses investigations pour l’envoyer derrière les barreaux.

Problème : sa fille refuse de lui adresser la parole car elle lui reproche de l’avoir abandonnée, quand elle avait six ans. Mais elle n’a plus le choix : elle doit collaborer avec son père, pour lui éviter la prison. Leur rabibochage s’annonce froid.

Julie-Anne Roth et Christian Rauth, père et fille dans la vie

Sur fond d’enquête policière, France 2 promet « de savoureuses pépites de comédie ». C’est la comédienne Julie-Anne Roth qui interprète le rôle féminin principal. Christian Rauth, très connu des téléspectateurs, incarne son père. Il jouait l’un des « mulets » de Navarro, avant d’interprète le maire, dans la série à succès Père et maire. Et ce qui est particulièrement savoureux, c’est que ces deux-là sont réellement père et fille. Ils s’étaient déjà croisés, en 2013, sur le tournage d’un épisode de Joséphine Ange gardien.

Julie-Anne Roth - DAVID NIVIERE/SIPA

Ces dernières années, l’Occitanie a attiré de nombreuses séries télévisées. « Tant de séries sur un si petit périmètre, cela ne s’est jamais vu, nulle part en France », confiait, le 16 novembre, à 20 Minutes, Maxime Beaufey, chargé de l’accueil des tournages à Occitanie Films. La région est désormais la deuxième en France où le nombre de jours de tournage est le plus important, après Paris : 2.399 en 2019, soit un boom de 41,5 % par rapport à 2018. Cette augmentation est liée essentiellement aux séries Un si grand soleil et Demain nous appartient, qui représentaient à elles seules plus de la moitié des journées de tournage.