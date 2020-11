Will Smith à l'époque du «Prince de Bel Air» dans les années 1990. — REX/SIPA

Fans du Prince de Bel Air, en voilà une bonne nouvelle pour vous ! La série va connaître des retrouvailles, sous forme d’une émission spéciale, et le premier teaser vient de sortir. Il a été partagé par Will Smith​ aka le Prince de Bel-Air lui-même, avant la sortie officielle le 19 novembre sur HBO Max.

On y retrouvera avec plaisir Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) ou encore Alfonso Ribeiro (Carlton), dans les décors de la série. Et à la surprise générale, la comédienne Janet Hupert a elle aussi répondu présent à l’invitation, malgré le conflit qui l’anime depuis plusieurs années avec Will Smith.

Une reprise en cours de préparation

Les acteurs et actrices y partagent leurs souvenirs de tournages, leurs meilleurs moments et leurs gaffes. Hommage sera également rendu à James Avery, alias Oncle Phil, mort en 2013.

On peut entendre dans le teaser l’ancien Prince de Bel Air affirmer : « Ces personnes ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. » Cette suite ne doit pas être confondue avec la reprise en cours de préparation, commandée par NBC Universal et développée par Westbrook Studios, qui diffusera les épisodes sur sa plateforme de streaming Peacock.