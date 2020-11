La chanteuse Aya Nakamura le 13 novembre 2020 à Paris. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Aya Nakamura a posé un lapin à Yann Barthès sur TMC ce vendredi et n’est jamais venue enregistrer l’émission Quotidien jeudi. L’interprète de Djadja aurait dit « à son staff qu’elle avait la flemme de venir et qu’elle était trop fatiguée », a expliqué vendredi Yann Barthès.

Un faux bond très commenté sur les réseaux sociaux alors que des photos de la chanteuse très en forme à une fête, où aucun convive ne portait de masque, donnée en son honneur à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis circulaient sur Instagram ou Snapchat [notamment en story de son compte officiel@ayanakamura_officiel].

Invitée ce samedi du journal de Nathalie Renoux sur M6 pour promouvoir la sortie de son troisième album Aya, l’artiste francophone la plus écoutée au monde, est revenue sur la polémique déclenchée en plein confinement par ses clichés.

« Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la chanteuse la plus écoutée dans le monde sur les plateformes numériques », a lancé Nathalie Renoux. Et de l’interroger sur les fameux clichés : « J’ai fait une bêtise, a reconnu la jeune artiste en plateau. Je n’ai pas été vigilante. J’étais tellement contente de la sortie de mon album. » Avant de poursuivre : « La prochaine fois, je ferai plus attention et tout le monde mettra un masque. On peut écouter de la musique et se protéger. »