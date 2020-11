SUCCES Plus de sept millions de personnes ont regardé jeudi le premier épisode de la saison 3 de « Balthazar » sur la première chaîne

Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles dans la saison 3 de Balthazar. — THIBAULT GRABHERR / TF1

Balthazar superstar. Le lancement de la troisième saison de la série de TF1 a été suivi par 6.6 millions de téléspectateurs en moyenne, jeudi, soit 30 % de parts d’audience (pda). Le premier épisode, a été regardé par 7,37 millions de personnes. Un record pour cette fiction depuis sa création. Ce vendredi, la chaîne précise dans un communiqué qu’il s’agit de meilleure audience constatée sur son antenne pour une série depuis novembre 2015.

Ces scores confirment l’engouement du public pour cette série policière dans laquelle Tomer Sisley incarne le rôle-titre, celui d’un médecin légiste. Le final de la deuxième saison avait réuni quelque six millions de fidèles.

Devant France 3 et France 2

« On a effectivement retrouvé la bonne humeur qui représente Balthazar. Cela fait partie de l’ADN du personnage. Ce garçon plutôt joyeux arrive à donner un peu de légèreté à des situations souvent dramatiques », a confié le comédien à 20 Minutes à l’occasion du début de la saison trois qui se distinguera par une tonalité plus légère.

Balthazar a permis à TF1 de se classer en tête des audiences de ce jeudi, devant France 3 et France 2 qui diffusaient respectivement le film The Revenant (1.9 million de téléspectateurs ; 9.2 % de pda) et Envoyé Spécial (2 millions ; 8.5 % de pda).