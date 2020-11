Djibril Cissé se cachait sous le costume du squelette dans — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Lors de la quatrième émission de « Mask Singer », Liane Foly et Djibril Cissé ont été démasqués.

Le footballeur et DJ se cachait sour le costume du squelette.

Djibril Cissé a répondu aux questions de « 20 Minutes » au lendemain de son élimination.

Si les téléspectateurs et le jury commençaient fortement à s’en douter, ils ont eu la confirmation que Djibril Cissé se cachait bel et bien derrière le costume du squelette. Tout comme la chanteuse Liane Foly, le candidat a été démasqué samedi soir lors de la quatrième émission de Mask Singer sur TF1, après une dernière prestation sur Tombé de M. Pokora.

Féru de musique – il est aussi DJ depuis plusieurs années –, le footballeur a marqué les esprits grâce à son sens du show et son flow remarquable, notamment sur l’énervé Can't Hold Us de Macklemore. Au lendemain de son élimination, Djibril Cissé a répondu aux questions de 20 Minutes.

Que retenez-vous de votre participation ?

Que du bon ! J’avais regardé la première saison et j’avais dit à Camille [Combal] que s’il y avait une deuxième saison il fallait absolument que je le fasse parce que j’avais vraiment surkiffé ! Bien sûr il n’a pas pesé dans la balance car il n’était pas au courant de ma participation, donc maintenant je sais que je ne peux pas compter sur lui ! (rires) C’était vraiment un kif parce que c’est super bien fait, le secret est tenu du début à la fin, dès le moment où ils viennent te chercher pour aller faire les répétitions, les enregistrements ou les prestations. Personne ne te voit !

Vous avez expliqué avoir participé à l’émission notamment pour vos enfants. Qu’ont-ils pensé de votre prestation ?

J’en ai trois en Angleterre qui n’ont pas encore pu la regarder, mais ma fille de 19 ans, qui elle chante et danse, elle a été surprise, elle m’a dit que je n’avais pas une voix trop dégueulasse donc ça va ! Et mon fils Gabriel qui a 5 ans a adoré le personnage, l’univers, les plateaux, le décor… Et il était surpris de voir que c’était vraiment moi !

Est-ce que c’est plus stressant d’être sur un terrain de foot ou face au jury de Mask Singer ?

Honnêtement, vu que tu enregistres les sons tôt et que tu les valides, tu es content de ta chanson donc tu as un peu moins de stress. En live ç’aurait été un autre problème. Mais toujours un peu stressé bien sûr parce que ce n’est pas mon métier, je ne maîtrise pas le chant, alors que le foot je m’entraîne toute la semaine pour produire un match de qualité. Je ne dirai pas plus stressé, mais autant parce que c’est nouveau et quelque chose que je ne maîtrise pas.

Jarry s’est douté très tôt que vous vous cachiez sous ce costume. Qu’est-ce qui vous a trahi selon vous ?

Franchement je ne sais pas ! On s’est déjà vu avec les quatre jurés mais on ne se connaît pas assez pour qu’ils me reconnaissent masqué ou déguisé. Lors de la première, j’ai essayé de faire assez attention mais apparemment pas assez ! Il aurait fallu voir ma tête sous mon masque quand Jarry a dit mon nom, j’étais choqué ! Vraiment ! Je pense même que j’ai dû lancer un petit cri genre « oh ! » Après je me suis dit qu’ils allaient passer à autre chose et avoir une autre piste la semaine d’après mais non, c’était mort.

Vous aviez choisi le costume du squelette, était-ce un clin d’œil à vos fractures au foot ?

Pas du tout ! J’ai vraiment choisi ce costume pour sa joie, sa bonne humeur, sa luminosité, il est solaire ! Bien sûr un squelette est mort et est d’habitude plus sombre que solaire, mais là c’en est un que les enfants aimeraient avoir comme doudou. Après bien sûr, il y a des liens avec le fait que je me suis cassé les jambes, les os… Mais ce n’est vraiment pas pour ça.

Le jury et les téléspectateurs ont salué votre déhanché et votre sens du show, ça vous a plu ?

Quand on fait une émission, on se connaît quand même un minimum et voilà aussi pourquoi j’ai choisi le squelette parce qu’il est bling bling, sûr de lui, il a une canne, il est fait pour danser, mettre l’ambiance, faire rire les gens ! Et c’est exactement ce que je voulais apporter dans l’émission. Au début il y a eu un petit temps d’adaptation, le temps que je connaisse un peu les gens et que je prenne mes marques, mais après on s’amuse !

Votre flow a également épaté les jurés. Le fait d’être DJ depuis plusieurs années vous a-t-il aidé ?

Oui surtout sur le premier, sur le Macklemore qui a un débit incroyable. C’est un des sons phare de mon set quand je le joue avec mon MC. C’était une évidence, et je pense qu’il n’y avait pas mieux comme son pour mettre l’ambiance. Il a quand même fallu le travailler avec la coach vocale, elle m’a donné de bons conseils, notamment de ne pas m’énerver si je n’y arrive pas. C’est ce que j’ai essayé de faire et le résultat était pas mal.

Chacune des chansons choisies reflétait une partie de votre personnalité ?

Mackelmore c’est mon kif de set, le Sweet Dreams c’est un son que j’adore, on a choisi la version de Marilyn Manson parce que je trouvais qu’elle collait bien à ma voix un peu sombre et ténébreuse. Pour Wake Me Up, c’est aussi un son que j’adore même si ça peut surprendre, ce n’est peut-être pas le genre de musique que les gens pensent que j’écoute. Et après le Tombé de M. Pokora, c’était un clin d’œil pour lui parce que c’est quelqu’un qui est important pour moi et avec qui je suis très proche. Quitte à chanter une chanson en français, autant que ce soit l’une des siennes.

Si c’était à refaire, vous seriez partant ?

Bien sûr ! Avec encore plus de sérieux, encore plus de souci des détails. Je voulais que ce soit vraiment bien fait, par exemple le Macklemore on l’a refait je ne sais combien de fois ! J’aurais pu me dire que c’était pour rigoler, mais je voulais être content du truc, et ça ne me gênait pas de le refaire plusieurs fois car je kiffais. Ce n’est même pas une question, je le refais demain si vous voulez, avec moins de stress, car au départ c’était quand même un peu stressant.