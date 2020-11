Michel Cymes à la tête d'un nouveau programme court sur France Télé — © Nathalie GUYON - FTV

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 2 novembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Il y a quelques jours, on vous annonçait le retour des téléfilms de Noël pour le 2 novembre. Immédiatement, on a eu le droit à une levée de boucliers en commentaires (que l’on pourrait résumer par « y’a plus d’saison ma bonne dame »). Et pourtant, les chiffres ne mentent pas. Joli succès pour les fictions qui sentent bon le sapin et le chocolat chaud sur TF1 avec environ deux millions de téléspectateurs en moyenne pour les films diffusés à 14 heures cette semaine. Alors, est-ce que c’était vraiment trop tôt pour lancer la saison de Noël ?

L’info flash

On apprenait samedi dernier que Darius Rochebin avait été mis en cause dans une enquête du quotidien Le Temps pour « comportement déplacé » envers des collègues lorsqu’il officiait sur la RTS. Le journaliste vedette de LCI avait alors pris la décision de se retirer de l’antenne durant quelques jours. A sa place, les téléspectateurs de son émission ont retrouvé Adrien Gindre cette semaine. Mais d’après les informations de Puremédias, Elizabeth Martichoux prendra la relève pendant au moins « quelques semaines » dès lundi. Ce nouveau rendez-vous privera la journaliste de l’interview politique quotidienne de 8h15 dans la matinale de LCI.

La séquence zapping

On ne va pas se mentir, cette semaine a été difficile à vivre. Non, on ne parle pas des jours qui raccourcissent à vue d’œil (même si c’est quand même bien déprimant) mais de la fin de Dix Pour Cent diffusée mercredi. On avait espoir de voir naître un jour la suite des aventures d’Andréa Martel et compagnie mais l’ultime scène de la saison 4 sonnait comme un point final. Mais ça, c’était avant que Dominique Besnehard ne vienne sur le plateau de 6 à la maison.

📢 Scoop dans #6ALaMaison : Dominique Besnehard annonce que ce n'est pas vraiment la dernière saison de @dixpourcent_f2... ⤵️ pic.twitter.com/VyGSZ0DR4e — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) November 4, 2020

« Il faut qu’on réfléchisse bien mais on a l’idée de faire un unitaire de 90 minutes, a déclaré le producteur de la série. On voudrait faire un long-métrage pour la télévision, et ensuite continuer leurs histoires. » Avant de pouvoir lancer la mise en route de ce projet, encore faut-il que toutes les stars de Dix Pour Cent trouvent du temps dans leur planning. On croise les doigts pour avoir un dernier hommage à Jean Gabin (le chien, pas l’acteur).

Les infos « pop-corn »

A partir de lundi, Michel Cymes s’incruste tous les jours dans votre poste. Le médecin prend les rênes d’un programme court intitulé C’est bon à savoir. Il y parlera fruits et légumes en abordant les questions de leurs modes de production, d’achat ou encore de consommation. Veinard, l’animateur aura le droit à trois fenêtres de diffusion sur les antennes de France Télévisions. Ce sera du lundi au vendredi à 9h45 sur France 5 et à 20h50 sur France 3. L’émission sera aussi à retrouver sur France 2 uniquement les vendredis vers 20h45.

Le générique de la série quotidienne Un Si Grand Soleil résonnera à nouveau sur France 2. Ce lundi, Claire Estrela et Virgile Berville feront leur retour après une dizaine de jours d’interruption. La chaîne avait décidé d’interrompre la diffusion de son feuilleton pour laisser une plus grande place à son journal télévisé en raison de la densité de l’actualité.

Qui pour succéder au robot, au dragon et au hibou ? D’après Le Parisien, les producteurs de Mask Singer sont d’ores et déjà à la recherche de nouvelles personnalités pour la troisième saison du programme phare de TF1. Alors que les deux premières éditions ont été enregistrées durant l’été, cette troisième salve devrait être tournée en début d’année prochaine. Pour une diffusion plus tôt que d’habitude dans le but de remplacer Danse avec les stars ?