Francis Huster, Aurélie Pons et Clément Rémiens, héros de « Ici Tout Commence » — © JEAN-PHILIPPE BALTEL/MI2/TF1

« Je crois que tout va bien jusqu’ici ». C’est ce que chante Gims au générique d’Ici Tout Commence, et c’est probablement ce qui se dit dans les étages de la tour TF1 depuis le début de la semaine. En lançant un nouveau feuilleton quotidien à 18h30, le pari était risqué pour la première chaîne de France dont l’objectif était notamment d’attirer les jeunes devant le petit écran à cette heure-là de la journée.

Les premiers signes étaient encourageants : avec 3,75 millions de téléspectateurs au rendez-vous, le premier épisode a été un véritable succès. Plus important encore, la série a permis d’attirer 2 millions de personnes supplémentaires sur la tranche horaire de 18h30 à 19h par rapport au début de la saison télé.

Carton plein chez les jeunes

Une tendance prometteuse qui s’est confirmée sur l’ensemble de la semaine, avec une moyenne de 3,63 millions de fans, selon Puremédias. À noter également que ces chiffres ne prennent pas encore en compte les scores du replay et de Salto, la plateforme de streaming qui propose les épisodes en avant-première.

Et les jeunes, dans tout ça ? Il semblerait bien qu’eux aussi aient accroché à Ici Tout Commence. Chez le public âgé de 4 à 14 ans, la part de marché s’élève à 20,8 %, et elle est tout aussi bonne auprès des 15-24 ans, avec 26,6 % d’audience. Un score quasiment doublé par rapport aux émissions Bienvenue chez nous et Bienvenue à l’hôtel, auparavant diffusées à la même heure. Si les bons chiffres d’audiences du feuilleton se maintiennent, peut-être aura-t-on prochainement le droit à Bienvenue à l’école de cuisine ?