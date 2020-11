OUPS En plus d’essayer de « régler les litiges du quotidien » des téléspectateurs et téléspectatrices, Julien Courbet a ramé face à un bug technique

Extrait de l'émission « Ça peut vous arriver ». La première de la nouvelle émission de Julien Courbet a connu un bug technique qui a duré assez longtemps. — Capture

Il peut arriver que cela buggue… même quand on est présentateur d’une émission qui porte cette fois ironiquement bien son nom : Ça peut vous arriver. Lundi sur M6, Julien Courbet aura eu la désagréable expérience d’un bug en direct, alors qu’il présentait la première de sa toute nouvelle émission, en direct à 10h05, qui a pour objectif d’aider les spectateurs et spectatrices à « régler les litiges du quotidien ».

L’émission, qui opère avec journalistes et avocats, et des envoyés spéciaux pour « trouver une solution à votre dossier », a connu un bug au moment de lancer le clip de Vianney, Beau papa. « Ça bloque ! », crie alors quelqu’un dans les coulisses. L’avocate Sylvie Noachovitch et la journaliste Charlotte Méritan n’ont pu que regarder Julien Courbet ramer en direct, et s’en amuser.

« Pour Vianney nous sommes désolés, ça ne va pas bien vendre son album puisque nous n’en avons écouté que 3 secondes, techniquement nous avons un petit souci », plaisante l’animateur. Une nouvelle tentative réussit, mais cette fois sans images. Ce qui fait conclure à Julien Courbet : « Et je suis là au milieu, avec une paire de pagaies tellement longue que je pourrais serrer la main à Bill Clinton à l’autre bout… »