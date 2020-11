Vincent Roussel, alias Lord Scrat, a terminé14e l'an dernier aux championnats du monde de air guitar en Finlande. — Eeva Riihela / AFP

La saison 15 de La France a un incroyable talent a démarré depuis le 20 octobre sur M6.

Champion de air guitar, le Breton Lord Scrat sera au casting de l’émission ce mardi soir.

Il compte faire découvrir au public sa discipline ainsi que le message de bienveillance et de paix qu’elle véhicule.

On l’avait quitté fin août l’an dernier juste avant qu’il ne participe aux championnats du monde d’air guitar en Finlande où il avait terminé à la 14e place. Plus d’un an plus tard, Vincent Michel, alias Lord Scrat, va retrouver sa guitare fictive devant les caméras de M6. Agé de 29 ans, il sera ce mardi soir sur le plateau de La France a un incroyable talent qui vient de démarrer sa quinzième saison. Une participation un peu inattendue pour le champion de France de air guitar 2019, pas plus branché que ça par les castings ou les télécrochets. « Ce n’est pas moi qui ai candidaté, c’est la production qui m’a contacté directement en début d’année », raconte-t-il.

A l’époque, le jeune homme, originaire de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), se trouvait alors en Nouvelle-Zélande où il voyageait et enchaînait les petits boulots. « J’ai un peu hésité quand ils m’ont appelé mais des amis air guitaristes qui ont déjà participé à l’émission dans leur pays m’ont finalement convaincu », assure le showman, qui a démarré sa carrière il y a plus de dix ans.

« Le air guitar véhicule un message de bienveillance et de paix »

De retour en France depuis cet été, Lord Scrat s’apprête donc à laisser exploser sa folie en prime time sur M6. L’occasion pour lui de faire découvrir au grand public le air guitar, cette technique consistant à mimer les gestes d’un guitariste sans avoir d’instrument dans les mains. « Cela permet de faire parler de la discipline et des valeurs que défend notre communauté », assure celui qui s’est fait tatouer la devise des air guitaristes « Make Air Not War » sur le mollet. « On essaie de faire passer un message de bienveillance et de paix, assure-t-il. Car quand on tient une air guitar dans les mains, on ne peut pas tenir un fusil. Et puis cela fait du bien aussi de faire le mariole et de danser comme un idiot, surtout en cette période ! »

Batteur à ses heures et accro au hard rock, Lord Scrat a en tout cas prévu de se lâcher devant le jury et les téléspectateurs, comptant sur son costume déjanté et sa fougue pour les séduire. « Cela va me changer un peu des ambiances de concerts et de festivals auxquelles je suis habitué, souligne le Breton. Je vais essayer d’être un peu plus léger avec des morceaux que le public connaît. Mais comptez sur moi pour faire le show ! ».