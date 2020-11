Valérie Damidot était la Renarde dans Mask Singer sur TF1 — C.Chevalin/TF1

Samedi soir, pour la troisième émission de Mask Singer, la Renarde a dû enlever son masque : il s’agissait de Valérie Damidot.

L’animatrice télé a adoré cette expérience, mis à part la sensation d’étouffer que lui procurait le costume.

Pour 20 Minutes, elle revient sur cette nouvelle aventure télé.

Elle ne s’est pas contentée de faire tapisserie dans Mask Singer. Jusqu’à son élimination, samedi soir sur TF1, Valérie Damidot, qui se cachait donc sous le costume de la Renarde, aura assuré le show. Même si l’animatrice télé est connue pour aimer chanter, ce n’était pas du tout gagné. La faute à la claustrophobie dont Valérie Damidot souffre depuis son adolescence et un accident d’avion. « Je n’avais pas du tout anticipé que le costume allait me faire ressentir ça », explique-t-elle.

Pour 20 Minutes, Valérie Damidot revient sur cette expérience dont elle retient surtout le côté fun.

Comment ont réagi vos proches samedi soir quand on vous a découvert dans le costume de la Renarde ?

La plupart de mes amis m’avaient reconnue ! Tout le monde sait que je chante tout le temps. Pendant des années j’ai cassé les pieds des gens dans D & co à chanter sans arrêt… Les réactions ont été adorables. Sur les réseaux sociaux, les gens étaient super mignons, ils m’ont reconnue tout de suite. J’ai une voix très reconnaissable et je savais que je me ferais griller dès le début. Mes enfants m’ont reconnue dès la première émission.

Ils n’étaient pas au courant de votre participation ?

Ben non, je n’avais pas le droit. Il faut jouer le jeu, sinon ça ne sert à rien. C’est ça qui m’a le plus amusé : garder le secret, le mystère… J’adore vraiment cette émission pour ça.

Ce que vous avez moins adoré, c’est souffrir de claustrophobie à cause du costume…

Oui, c’était terrible, vraiment. Je n’avais pas du tout anticipé ça. On ne voit vraiment rien dans ces masques et il fait une chaleur de gueux ! A un moment, je me suis même demandée si j’allais réussir à chanter. Mais l’équipe a été super prévenante et bienveillante. Les costumières sont tellement talentueuses et gentilles.

Vous êtes satisfaite de vos prestations ?

Plutôt oui. Je me suis bien amusée. J’ai bluffé tout le monde, c’était le but.

Est-ce que ça vous donne des envies de carrière dans la chanson ?

Ohlala, non. Je ne serai jamais chanteuse, je serai toujours maroufleuse. Enfin, dans l’esprit des gens. C’est comme ça, c’est mon image. Je suis la fille sympa et dynamique qui maroufle.

Vous pourriez vouloir changer d’image…

Je fais déjà plein de choses, j’ai mes conneries sur YouTube, mes tutos… Les chanteurs ont déjà du mal à s’en sortir, on ne va pas leur mettre des animatrices télé dans les pattes en plus.

Comment avez-vous choisi le costume de la Renarde ?

Il était mignon et puis j’aime bien les animaux. J’aimais aussi son côté rock, qui me ressemble, et son côté girly, qui ne me ressemble pas du tout. Au départ le costume avait des bottines à talons. J’ai dit : « Alors ça en revanche, ça ne va pas être possible. »

Il paraît que le tournage est assez long, avec beaucoup d’attente sans pouvoir parler. Vous l’avez bien vécu, vous qui aimez bien parler ?

Oui, je me suis mis sur Netflix sur mon téléphone… Ce n’était pas si dur ! Et puis, finalement, on peut discuter avec pas mal de monde. On a une personne référente et il y a la personne en charge des chansons, les costumières… Et comme on entend les autres participants chanter, on essaye de deviner, c’est marrant.

Depuis ce tournage, le confinement a remis un coup de frein à certains projets télé. Et les vôtres ?

On a tourné les plateaux de Le plus beau Noël et Les plus belles vacances, mais ces programmes, on doit aussi les filmer chez les gens et pour l’instant c’est impossible. On est comme tout le monde, on attend que ça passe…