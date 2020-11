Le chanteur Dave était le Hibou dans Mask Singer sur TF1 — TF1

Lors de la troisième émission de Mask Singer sur TF1, Dave et Valérie Damidot ont été démasqués.

Le chanteur se cachait sous le costume du Hibou.

Pour 20 Minutes, Dave revient sur une aventure qui l’a beaucoup amusé.

Dave se cachait donc sous le costume du Hibou de Mask Singer. Samedi soir, le chanteur a été démasqué pour la troisième émission, mais les téléspectateurs, et même Kev Adams, avaient déjà deviné depuis longtemps son identité. A cause de son accent ? D’indices trop évidents ?

Dave s’est pourtant démené pour cacher son style et son identité avec des reprises de Adele, Elvis Presley ou Umberto Tozzi… Les plus jeunes téléspectateurs auront sans doute appris l’existence du chanteur culte samedi soir, et Dave en est ravi. Il a accepté de répondre aux questions de 20 Minutes en exclusivité.

Que retenez-vous de votre expérience « Mask Singer » ? C’était chouette ?

C’était Hibou même… Je ne retiens presque que du positif !

Presque ?

Oui, la seule chose négative c’est que je me suis vraiment senti trop vieux pour faire ça. Il y a quand même des kilos de costume, sur la tête surtout. C’est très physique. A un moment, je me suis dit : « Qu’est-ce que j’ai encore accepté ? » L’autre chose qui m’a coûté, c’est que je ne pouvais pas parler. A la télévision, j’aime bien faire le mariole, parler et réagir. Là, c’était interdit. Et puis mon costume était assez sévère. En samouraï, on ne peut pas faire le clown.

Avez-vous choisi votre costume en référence à votre mari, le parolier Patrick Loiseau ?

Non, c’est une référence à ma mère. Je l’ai expliqué dans l’émission mais comme l’a révélé un sondage récent, les gens me trouvent de plus en plus sympathique mais comprennent de moins en moins ce que je raconte… Une syllabe du nom de ma mère ressemble au son « owl », hibou en anglais.

Vous avez choisi des chansons en anglais et même en italien mais Kev Adams a reconnu votre accent à un moment…

Un ami qui est prof de philologie à la Sorbonne m’avait expliqué que le timbre change en fonction de la langue. Comme j’ai un timbre et un accent très reconnaissables, j’ai essayé de cacher ça. Pour la reprise d’Elvis Presley, j’ai essayé de chanter comme lui… Mais j’ai du mal à effacer mes trémolos, moi je ne chante pas droit. D’habitude, quand on chante, on essaye d’être reconnu pour vendre des disques ensuite !

C’est plutôt flatteur d’être reconnu même masqué ?

Oui, sans doute. Chanter, c’est quand même mon métier donc c’était l’aspect le plus agréable de tout ça.

Il y a une forte proportion de très jeunes téléspectateurs devant « Mask Singer ». Peut-être vous ont-ils découvert à cette occasion ?

Je crois qu’ils me connaissaient déjà avec ma participation récente à Incroyable Talent. Avant cette émission, quand les grands-mères venaient à moi, les mômes disaient : « C’est qui ? ». Maintenant, ils me reconnaissent un peu.

On vous voit moins souvent à la télévision ces temps-ci. Ça ne vous amuse plus ?

Si, bien sûr, mais place aux jeunes ! Ça me fait toujours plaisir de faire de la télévision, je travaille beaucoup avec la chaîne Melody. J’ai quelques émissions en boîte pour Noël aussi. Malheureusement il n’y a plus d’émissions de musique en direct, avec des musiciens, à la télévision.

Il paraît que vous allez présenter la prochaine édition de l’Eurovision avec Laurence Boccolini. C’est vrai ?

Je ne sais pas d’où vient cette rumeur mais j’adorerais ! En tout cas, ni Laurence ni moi ne sommes au courant pour le moment. J’ai demandé l’autorisation à Marc-Olivier Fogiel. Il est d’accord pour que je lui fasse cette infidélité. Après mon duo avec lui, j’aimerais beaucoup travailler avec Laurence Boccolini. En plus elle a gagné Mask Singer l’an dernier, on aurait des souvenirs à partager.