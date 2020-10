Inès faisait partie de l'équipe des Jaunes de « L'île des héros » — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 26 octobre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

« Chantez avec nous, la Jean Jean, la Guiguile, la Jean, la Jean Guiiiiile ! » Si vous avez regardé La Flamme, ne nous remerciez pas, vous aurez la chanson dans la tête jusqu’à la fin de la journée. La série avec Jonathan Cohen est déjà en passe de devenir culte, avec ses répliques mémorables et ses personnages au-delà du réel (Alexandra, on t’aime).

Mais avant de s’inscrire comme la série d’une génération, encore faut-il rassembler les foules. D’après les chiffres cités par Puremédias, La Flamme a séduit 345.000 fans en moyenne, un bon score pour une création originale de Canal+. De son côté, la chaîne revendique 12 millions de visionnages, sans que l’on ne sache vraiment quelle est la méthode de calcul utilisée. Tant pis, on reste fidèle à Marc quand même.

L’info flash

Elle devait s’afficher dans deux téléréalités cette saison, mais elle n’en fera finalement qu’une seule. Inès, finaliste de Koh-Lanta : L’île des héros en début d’année, a annoncé sur son compte Instagram qu’elle annulait sa participation à La bataille des couples sur TFX. « Il s’est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j’ai dû faire le choix de ne pas partir », a-t-elle expliqué. Pas d’inquiétude pour les fans de la jeune femme qui sera tout de même à l’affiche de La villa des cœurs brisés dès le 16 novembre, toujours sur TFX.

Les infos « pop-corn »

Si jamais vous trépignez d’impatience avant le grand lancement d’Ici Tout Commence, sachez que le premier épisode du nouveau feuilleton de TF1 est d’ores et déjà disponible sur… Salto ! La plateforme de streaming des groupes TF1, France Télévisions et M6 compte sur la mise en ligne de ses séries quotidiennes en avant-première pour attirer du monde. Vives tensions en cuisine et retour de morts-vivants sont au programme, on vous aura prévenus.

Elle avait illuminé la onzième saison de Top Chef et revient, tout sourire, pour sa propre émission sur Téva. À partir du dimanche 15 novembre à 10h30, Justine Piluso présentera Batch Cooking, un programme dont la promesse est de cuisiner en deux heures tous les repas de la semaine. Chaque semaine, la jeune chef se rendra chez une famille pour concocter leurs bons petits plats de la semaine et tenter de changer leurs mauvaises habitudes alimentaires.

Si, comme nous, vous avez ressorti votre farine de seigle et vos emporte-pièces à l’annonce du deuxième confinement, vous n’êtes pas seuls. Peut-être que l’on pourra même compter sur Cyril Lignac pour nous aider dans nos prouesses culinaires. Sur son compte Twitter, le chef a indiqué qu’il était « prêt » si M6 l’appelait à la rescousse. Le retour de Tous en cuisine n’est pas imminent, mais l’émission reviendra bien à l’occasion des fêtes de fin d’année. D’ici là, on s’entraîne avec les recettes du premier confinement.