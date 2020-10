FERMETURE « Comme les restaurants et les bars ferment ce soir à minuit, on ferme également le restaurant de “C à vous” », a expliqué Anne-Elisabeth Lemoine ce jeudi

Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de «C à Vous». — Delphine GHOSAROSSIAN / SIPA pour FTV

Les restos ferment même à la télé. Anne-Elisabeth Lemoine a annoncé ce jeudi dans C à vous sur France 5 que si son émission continuerait à être tournée, elle devait renoncer à l’une de ses spécialités : le dîner… Confinement oblige. « Figurez-vous que ce soir, on vous reçoit, alors que c’est l’une de nos dernières séances », a-t-elle lancé à ses invités Eddy Mitchell et son fils.

« On passe en mode confinement »

Un clin d’œil à l’émission culte du chanteur. « C’est notre dernier dîner avant de fermer le rideau de C à vous », a-t-elle annoncé. Et d’ajouter : « A partir de demain, on arrête de recevoir à table, parce qu’on passe en mode confinement, y compris à la télévision. Comme les restaurants et les bars ferment ce soir à minuit, on ferme également le restaurant de C à vous ».

Et de conclure : « Donc notre dernier dîner, c’est avec l’homme de la dernière séance qu’on le partage, et son fils ! », conclut l’animatrice, qui fait comprendre ici que l’émission continuera malgré tout.