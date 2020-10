Il est nouveau, il a les crocs, mais qui est le corbeau ? — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

La deuxième saison de Mask Singer bat son plein et réserve encore quelques surprises aux téléspectateurs.

Dans le troisième épisode diffusé ce samedi 31 octobre sur TF1, un corbeau fera son apparition.

Personnage sombre et mystérieux, qui pourrait bien se cacher à l’intérieur ?

Rebondissements en pagaille dans cette deuxième saison de Mask Singer. Après la découverte des deux premières célébrités (à savoir Laure Manaudou et Frédérique Bel, désolés pour le spoil), le show de TF1 a frappé fort avec la participation d’une star internationale le temps d’une soirée. Dans ce troisième numéro, la chaîne réserve encore une surprise aux téléspectateurs et fera intervenir un sombre personnage : le corbeau.

Affublé d’une longue cape noire, d’un grand bec et de quelques plumes verdâtres, ce nouveau personnage n’a qu’un seul but : trahir les secrets de l’émission. Le corbeau, oiseau funeste porteur de mauvaises nouvelles, sera là pour livrer des anecdotes, des indices ou des détails aux enquêteurs. Mais qui se cache à l’intérieur du costume ?

En réalité, le corbeau n’a pas vocation à être démasqué. Simple figurant, membre de la production, intermittent du spectacle, on ne saura probablement jamais qui incarne l’oiseau de mauvais augure. « Peut-être que c’est moi », glisse même Anthony Meunier, directeur général d’Hervé Hubert Productions, la société qui produit le programme.

« Il arrive, ça fait peur et ça rajoute du rythme »

Hors compétition, ce personnage ne fait pas partie intégrante du casting. Sa naissance est une idée française et s’inscrit dans la volonté de pimenter les enquêtes tout en surprenant le public et le jury. « Il est là pour balancer des infos », résume Anthony Meunier. Avec sa voix grave et son cri strident, c’est un climat plus sombre qui s’installe sur le plateau et dénote avec l’atmosphère joyeuse et colorée habituelle.

« Il arrive, ça fait peur et ça rajoute du rythme, de l’intrigue, un côté un peu dark. C’est intelligent », expliquait Kev Adams lors de la conférence de presse de l’émission en septembre dernier. Le corbeau permettra également aux téléspectateurs d’avancer dans leur propre enquête puisqu’il fournira aussi des indices uniquement au public, face caméra, entre deux prestations. Mais comme il subsiste toujours une part de mystère dans Mask Singer, on ne sait toujours pas si le corbeau reviendra à l’antenne les semaines suivantes.