Pas question de voir les audiences s’effondrer comme au printemps ! Cyril Hanouna a évoqué sur le plateau de Touche pas à mon poste l’avenir de son émission sur C8 en cas d’un couvre-feu avancé ou d’un reconfinement.

L’animateur a assuré d’ores et déjà qu’il y aurait « une émission, quoi qu’il arrive ». En cas de couvre-feu avancé, « nous continuerons à recevoir du public, mais nous avancerons les horaires de tournage de l’émission », a-t-il annoncé. Et d’ajouter : « Vous savez que c’est très important pour nous et que je suis très heureux que vous soyez là. » Et de préciser : « Nous serons en différé, toujours dans les conditions du direct. Il n’y a aucun montage dans cette émission, déjà on n’a pas le budget. »

Pas d'« Afida Turner en Skype »

En cas de reconfinement : « Nous resterons, quoi qu’il en soit, en plateau je vous le dis, on sera là dans nos studios », a-t-il promis. Et de poursuivre avec humour : « Désolé, vous ne me reverrez peut-être pas faire des pizzas ou avoir Afida Turner en Skype. C’est du passé. » « S’il y a un confinement total, le public ne pourra plus être avec nous en plateau, malheureusement », précise-t-il. « En cas de confinement total, on sera en direct mais sans public », a-t-il encore résumé.

Pour mémoire, lors du confinement au printemps dernier, Cyril Hanouna animait Ce soir chez Baba de son salon. D’un peu plus d’un million de téléspectateurs, « les audiences de Cyril Hanouna [avaient] subitement dégringolé, jusqu’à être divisées par deux certains soirs », avait pointé alors Télérama.