Nicolas Bedos fait son mea culpa sur son message anti-masques

Le réalisateur Nicolas Bedos à Rome en 2019. — Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

Un appel à arrêter les masques et les gestes barrières qui avait suscité un tollé ! Invité ce lundi sur le plateau de Quotidien sur TMC, Nicolas Bedos a fait son mea culpa.

« C’est un texte excessif et irresponsable et je l’ai écrit dans la colère », a-t-il lancé à Yann Barthes. « Mais ça pose la question de la responsabilité d’un artiste. Est-ce qu’un artiste a vocation de tenir des propos responsables ? Je ne crois pas. Quand j’achète un livre, je n’achète pas un guide de conduite », s’est-il justifié.

« Peut-être que j’ai eu tort »

Et de poursuivre : « Peut-être que c’est maladroit, peut-être que j’ai eu tort. »

Et de rappeler les circonstances particulières dans lesquelles il a écrit ce texte : « Mais quand je sors dans la rue, il y a des gens qui ont compris parce qu’ils suivent mon compte Instagram (…) Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que je n’ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est en partie parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c’est un cri du cœur. »