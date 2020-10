Tomer Sisley dans la saison 2 de « Balthazar » — © PHILIPPE LE ROUX/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages Télévision de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 19 octobre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Les chiffres de la semaine

Généralement, à la rentrée scolaire, on n’était pas au meilleur de notre forme. On faisait plutôt partie de l’équipe qui mettait un bon coup de talon au troisième trimestre pour remonter à la surface. Contrairement à nous, il semblerait bien que M6 donne tout ce qu’elle a pour réussir son année. Cette semaine, tous ses divertissements sont à la hausse et se payent le luxe de dépasser TF1. 3,8 millions de personnes pour L’amour est dans le pré, 3,6 millions de téléspectateurs pour le retour d’Incroyable Talent, 3 millions de gourmands pour Le Meilleur Pâtissier… Toutes les marques fortes de M6 sont au plus haut. Espérons que la chaîne ne se fatigue pas trop vite, comme nous au bout de dix minutes d’endurance en EPS.

L’info flash

C’est un visage quasiment historique de Plus Belle La Vie qui va bientôt faire ses adieux aux fans. Après être apparue au casting de la série pendant quinze ans, Fabienne Carat a pris la décision de s’éloigner définitivement du feuilleton de France 3 et quittera son personnage de Samia Nassri d’ici la fin de l’année. « Je l’ai beaucoup aimée, on s’est beaucoup apporté, mais aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter », a annoncé l’actrice à Télé Star. Mais attention, avec Plus Belle La Vie, il ne faut jamais dire jamais. La preuve avec Thierry Ragueneau, qui avait quitté la série en 2006 et est revenu au Mistral il y a dix jours.

La séquence zapping

Notre petit cœur fragile s’est brisé en mille morceaux en ce début de semaine devant L’amour est dans le pré. L’histoire entre Claudine et Eric semblait pourtant bien partie, même si l’on aurait pu donner quelques cours de galanterie à l’agriculteur avant l’arrivée de sa prétendante à la ferme. Finalement, l’attitude d’Eric lors de leur premier dîner en tête-à-tête aura eu raison de leur histoire, le chevrier préférant la compagnie de la télévision à celle de son invitée. « T’es belle, c’est bon, mais c’est pas la télé », s’est-il même permis de lui répondre.

"Tu ne peux pas me laisser une dernière chance ?"

Entre Claudine et Eric le chevrier les choses se compliquent dans #ADP 😬😓 pic.twitter.com/YwqkvX7PCW — M6 (@M6) October 19, 2020

Après une nuit de réflexion, Claudine fait ses valises et, en pleurs, quitte l’émission. Un vrai moment de sincérité, pendant lequel on est tiraillé entre la douceur de la prétendante et le caractère grincheux (et un peu malaisant, soyons honnête) de l’agriculteur. L’amour pourra-t-il frapper à nouveau à la porte d’Eric ?

Les infos « pop-corn »

Il est médecin légiste, il est sexy et il le sait. Balthazar, plébiscitée par les téléspectateurs de TF1 depuis deux ans et dont la deuxième saison a attiré 6,4 millions de fans, fait son retour à l’antenne le jeudi 12 novembre. Au total, huit épisodes composeront cette saison 3. Une question se pose quand même en amont de la diffusion des nouvelles aventures de Raphaël Balthazar : dans combien de scènes Tomer Sisley apparaîtra-t-il torse nu cette année ? La chaîne sait qu’elle tient un beau gosse entre ses doigts, et n’hésite pas à en jouer.

Il se pourrait bien que TF1 use des mêmes artifices qu’avec Tomer Sisley pour sa prochaine fiction incarnée par Philippe Bas. Cette semaine a démarré le tournage du téléfilm Le saut du diable en région Auvergne Rhône-Alpes. Le comédien, star de Profilage, y jouera le rôle d’un ancien officier des Forces Spéciales. Lors d’une randonnée en montagne avec sa fille, cette dernière est témoin d’un meurtre. Tous les deux seront alors pris en chasse par les tueurs.

Promis, on ne comptait pas faire de cet article une spéciale « monsieur muscles », mais la réalité nous rattrape. Pour terminer, on va pourtant évoquer Olivier Minne qui revient dans une version remaniée de Boyard Land. Le samedi 7 novembre, le spin-off de Fort Boyard revient pour une spéciale Halloween (une semaine après Halloween). Au rayon des nouveautés, on retrouvera des épreuves inédites et l’arrivée de Camille Cerf dans l’équipe.