Joaquina a été éliminée à l’issue du conseil de l’épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi sur TF1.

La trentenaire n’a pas suivi l’émission avec ses proches. Elle s’est déplacée chez son ancienne coéquipière Hadja car elle s’attendait à une soirée « compliquée et émouvante » en raison du départ, au cours du même épisode, de Bertrand-Kamal.

Bertrand-Kamal a succombé à un cancer en septembre. Il était âgé de 30 ans.

« Je n’avais pas du tout envie d’être seule ou avec ma famille », a-t-elle confié à 20 Minutes. Ce vendredi, Joaquina, l’aventurière de Koh-Lanta a fait le trajet jusqu’à Epernay (Marne) pour voir l’épisode du jeu de TF1 au côté de son ancienne coéquipière Hadja. « Ma place est avec elle, j’avais envie d’être avec elle. Ma famille comprend », a ajouté la boulangère du Rhône. Jointe par téléphone jeudi, elle s’attendait à une soirée « compliquée et émouvante ».

Et pour cause : c’est au cours de cet épisode que Bertrand-Kamal a fait ses adieux à l’émission. Un départ d’autant plus déchirant que le trentenaire est mort en septembre, succombant à un cancer fulgurant. Très apprécié des autres candidats, il était devenu, au fil des épisodes, l’une des figures les plus aimées du public. « Il était un soleil, une personne extraordinaire, qui nous mettait le sourire sur le camp, la pêche », salue Joaquina.

Bertrand-Kamal a donc été contraint de quitter l’aventure après avoir terminé dernier de l’épreuve d’immunité. « A ce moment-là, le ciel m’est tombé sur la tête. Je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse perdre, cela ne m’avait même pas traversé l’esprit », raconte Joaquina qui, ce jour-là, sur le tournage, a perdu l’un de ses plus proches alliés du jeu.

« Il aurait tellement mérité d’aller au bout… »

« Il sort d’une belle façon, continue-t-elle. Il nous avait dit qu’il préférait sortir comme ça que sur un conseil en ayant eu tous les votes contre lui. Mais il aurait tellement mérité d’aller au bout… »

A la fin de l’épisode, c’est Joaquina qui a été éliminée au conseil. En débriefant avec 20 Minutes, elle affirme qu’elle s’était préparée à sortir car elle sentait que le vent ne tournait pas en sa faveur. « Je savais que personne n’aurait voté contre Alix ou Dorian. Il était hors de question que je mette un vote sur Brice ou un ex-membre de l’équipe verte », résume celle qui a tenté de faire basculer les votes en défaveur de Lola.

« Si Angélique n’avait pas gagné l’épreuve d’immunité, la donne aurait été différente. C’est elle qui, je pense, serait sortie », suppose Joaquina. La trentenaire a cependant largement digéré son départ. « Ce n’est qu’un jeu », rappelle-t-elle. Le triste destin de Bertrand-Kamal rappelle qu’il y a effectivement des choses bien plus importantes.

Fabien Randanne