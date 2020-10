Photo extraite du documentaire « Les Français c'est les autres » — France Télévisions

Après l’assassinat vendredi du professeur Samuel Paty, victime d’une attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine, France 2 a décidé de bouleverser sa programmation. Une soirée « exceptionnelle » est proposée à partir de 21h05 avec notamment le film Les héritiers, de Marie-Castille Mention-Schaar. Le film raconte le combat d’une prof pour faire passer un concours national d’histoire à sa classe de seconde la plus faible.

Le film sera suivi du documentaire Les Français c’est les autres, écrit et réalisé par Mohamed Ulad et Isabelle Wekstein-Steg. Le documentaire donne la parole à de jeunes lycéens français issus pour la plupart de l’immigration, qui affichent une certaine méfiance envers leur pays. Intervenants extérieurs et enseignantes les questionnent pour leur faire prendre conscience de leurs contradictions. Ils et elles semblent alors se défaire de leurs préjugés…

Rassemblements

A minuit sera enfin diffusé le film C’est dur d’être aimé par des cons, sur le procès vécu par Charlie Hebdo pour avoir reproduit des caricatures danoises. La fiction inédite Vulnérables, et les deux épisodes de la série Unité 42 seront reprogrammés ultérieurement.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées partout en France dimanche pour rendre hommage à ce professeur d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Un attentat islamiste qui a suscité une émotion nationale.