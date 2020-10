Le Manchot, Camille Combal et La Bouche sur le plateau de « Mask Singer ». — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Deux perroquets, un squelette, un dragon, un robot, un hibou, une araignée, une bouche, une renarde, une pieuvre, un manchot, un requin, et un loup… La saison 2 de Mask Singer a démarré ce samedi sur TF1. Le jeu animé par Camille Combal a permis à la Une de se hisser en tête des audiences ce samedi avec 4,75 millions de téléspectateurs, soit 24,3 % de part d’audience, selon Médiamétrie.

Dans ce premier épisode, deux célébrités devaient exceptionnellement être éliminées. Si Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry ont rapidement découvert celle qui se cachait derrière le costume du Loup, la Bouche a été démasquée in extremis.

Le Loup Laure Manaudou

Sous le costume du Loup se cachait la nageuse triple championne olympique Laure Manaudou. Un déguisement en référence au prénom de son fils. Jarry a rapidement suivi la piste de la championne, dès la diffusion du portrait où il était question de « bonnet » comme son bonnet de bain. La nageuse de 34 ans a interprété Oui ou non d’Angèle. « Je sais qui c’est. C’est Laure Manaudou », a lancé Jarry à ses collègues du jury, dès les premières secondes de la chanson. « C’est totalement Laure Manaudou ! », lui a rétorqué Kev Adams.

La Bouche Frédéric Bel

« Pour une fois on aura bel et bien raison de dire que j’ai une grande bouche. Depuis le temps qu’on me le reproche il était temps de l’assumer », a lancé celle qui se cachait sous le costume de la Bouche. Ni le portrait, ni son interprétation de Fuck You de Lilly Allen n’ont mis vraiment la puce à l’oreille du jury qui a cité en vrac Michèle Laroque, Valérie Lemercier, Axelle Laffont ou Julie Ferrier. A la dernière minute, alors que la Bouche allait enlever son masque, Kev Adams a évoqué l’une des stars de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, Frédérique Bel. « Eh oui c’est moi ! », souffle Frédérique Bel juste après avoir été démasquée. « C’était bon c’était mais court. Je suis un peu triste de partir, j’avais plein de chansons à vous chanter, j’avais travaillé… », a regretté l’actrice avant de déclarer : « Je reviendrai ! »