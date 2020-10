Laurent Ruquier sera « presque en direct » pendant six semaines — © Jack Tribeca / Bestimage

Le chiffre de la semaine

Y a pas à dire, Roland-Garros avait quand même une autre saveur quand le tournoi nous permettait de faire une pause dans nos révisions du bac. Mais en étant programmée du 27 septembre au 11 octobre en raison de la crise sanitaire, il manquait un je-ne-sais-quoi à la compétition (en plus du soleil). Même l’exploit d’Hugo Gaston résonnait bizarrement avec des gradins presque vides. Devant leur télé, les téléspectateurs ne s’y sont pas trompés : la part d’audience tombe à 14 % pour France 2 et 9,2 % pour France 3 en moyenne, contre 17,1 % et 11,4 % l’an dernier, a relevé Puremédias.

L’info flash

Pas de dérogation pour Laurent Ruquier. Comme une vingtaine de millions de Français, l’animateur devra se réfugier sous son plaid le samedi soir (et tous les autres de la semaine) dès 21h00 en raison du couvre-feu. Ça tombe mal pour sa nouvelle émission, diffusée dès 23h30 et dont le titre est On est en direct. Lancé il y a moins d’un mois, le programme sera toujours à l’antenne mais dans une version enregistrée l’après-midi même. Laurent Ruquier, maître dans l’art des jeux de mots, va même rebaptiser son émission pour l’occasion. Dès le 17 octobre, on retrouvera donc On est presque en direct sur France 2.

La séquence zapping

Changement de programme à la dernière minute pour Vous avez la parole. Ce jeudi, Léa Salamé et Thomas Sotto étaient en direct de Marseille pour une émission donnant la parole à Olivier Véran au lendemain de l’intervention d’Emmanuel Macron. Figurant parmi la liste des invités communiquée par France 2, Jean-Luc Mélenchon ne s’est finalement pas rendu sur le plateau, comme l’ont évoqué les deux journalistes aux alentours de 22h00.

Invité dans #VALP ce soir, @JLMelenchon a finalement annulé sa participation. Le député des Bouches-du-Rhône a exigé que le ministre de la Santé @olivierveran « quitte le plateau » pendant son intervention. Une demande à laquelle nous n’avons pas accédé, explique @ThomasSotto pic.twitter.com/mybS1lquex — Vous avez la parole (@VALP) October 15, 2020

Sur son compte Facebook, le leader de la France insoumise a précisé les raisons pour lesquelles il n’avait pas voulu faire le déplacement. « Sur le service public, les opposants aussi ont des droits. Castex, Macron, Véran à la suite sur France 2. Nous ne sommes pas leur décor », a-t-il écrit. L’homme politique avait pourtant fait le déplacement depuis Paris pour intervenir dans l’émission politique.

Les infos « pop-corn »

Alerte au tournage ! Depuis ce lundi, Michaël Youn et Sylvie Testud se donnent la réplique pour Fugueuse, une mini-série en six épisodes dont la diffusion est prévue sur TF1. La fiction racontera l’histoire de Léa, une ado tombée sous l’emprise d’un homme plus âgé qui va la manipuler et l’enfoncer dans la prostitution et la violence. Julie Depardieu et Arié Elmaleh complètent le casting.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les infinies rediffusions de Desperate Housewives tous les matins sur M6 depuis quasiment une dizaine d’années. À la place des aventures de Susan et les autres, la chaîne va miser sur du neuf (ou presque) avec la version télévisée de Ça peut vous arriver, l’émission de radio animée par Julien Courbet depuis dix-neuf ans sur RTL. À partir du 2 novembre, l’animateur sera en direct à la fois sur RTL et sur M6 dès 10h05. À 11h30, le programme s’arrêtera à la radio mais continuera à la télé jusqu’à 12h30 avec des envoyés spéciaux en régions.

Bouclons la boucle avec la suite et fin des péripéties de Faustine Bollaert, dont nous faisions état dans notre rétro TV de la semaine dernière. Pour rappel, son émission La boîte à secrets prévue pour vendredi dernier avait été déprogrammée en raison du match de Roland-Garros opposant Novak Djokovic et Stéfanos Tsitsipás. Finalement, que les fans de Kendji Girac, Véronique Jannot et Serge Lama : le numéro sera bien diffusé le 6 novembre prochain. Ouf, l’attente ne sera pas trop longue !