« Mask Singer » : Quels sont les 12 costumes de la saison 2 ? — 20 Minutes

Ils sont tout aussi colorés et déjantés que l’année dernière. Ce samedi, TF1 lance la deuxième saison de Mask Singer avec une nouvelle panoplie de personnages. Douze personnalités s’affronteront sur le ring de l’émission animée par Camille Combal et tenteront d’aller le plus loin possible pour ne pas dévoiler leur identité. Pour cela, les stars tenteront de ne pas se faire démasquer par Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, les quatre enquêteurs.

Si le programme s’est doté d’une kyrielle de nouveautés afin de surprendre les téléspectateurs, il faudra d’abord les convaincre grâce aux déguisements. Pour cette deuxième saison, le public fera la connaissance d’un squelette, une araignée, un dragon, un requin, un loup, une bouche, un manchot, une pieuvre, un robot, une renarde, un hibou et deux perroquets ! Les deux oiseaux joueront ensemble et pourraient être un couple à la ville ou à la scène.

L’autre grande nouveauté de cette saison 2 est l’arrivée d’une star internationale au casting. Pour l’instant, aucune image de son costume n’a fuité puisqu’elle ne fera pas partie intégrante du concours. Lors de la deuxième émission, les enquêteurs n’auront le droit qu’à une prestation vocale et deux magnétos pour la démasquer. Quelque chose nous dit quand même que sa prestation sera « brillante ». Réponse la semaine prochaine.