TF1 diffusera « Un fiancé à louer pour Noël » le 2 novembre — © CROWN MEDIA

Chaque année, on se dit que c’est trop tôt, mais chaque année, on se prend au jeu. Depuis plusieurs saisons maintenant, TF1 et M6 se coordonnent et se lancent ensemble dans la course aux téléfilms de Noël dès la fin des vacances de la Toussaint. À partir du 2 novembre, les fictions parfaites pour un après-midi sous le plaid sont donc de retour sur le petit écran.

On aurait aimé éviter l’écueil de dire que les scénarios des téléfilms se ressemblent tous, mais la réalité nous rattrape. Que ce soit sur TF1 ou sur M6, une journaliste tombe amoureuse en dénichant un scoop, un homme retourne sur ses terres natales et a un coup de foudre et des chefs d’entreprise prétendument hargneux se révéleront être de véritables cœurs d’artichaut.

La Une peut se targuer d’avoir un stock de téléfilms bien plus important que sa concurrente, et diffusera deux fictions qui sentent bon l’hiver chaque jour, du lundi au vendredi, de 13h55 à 17h25. Sur M6, une seule histoire sera proposée au quotidien à partir de 14 heures. Et pour bien commencer la période des fêtes (même le lundi 2 novembre), le premier match opposera Père Noël Incognito à Noël en escarpins.