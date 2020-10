Conchata Ferrell, comédienne de « Mon oncle Charlie », est morte

La comédienne américaine Conchata Ferrell, en 2007. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Elle était connue du public français pour son rôle de Berta, la femme de ménage de la sitcom américaine Mon oncle Charlie, qu’elle a incarnée de 2003 à 2015. L’actrice américaine Conchata Ferrell est décédée lundi, à l’âge de 77 ans, dans un hôpital de Californie, des suites d’une crise cardiaque, selon Variety.

« Elle était l’une des meilleures », a réagi le créateur de la série, cité par le site américain. « On l’appelait Chatty ["Pia pia", "bavarde"] et nous l’aimions tous. [Le tournage de la série furent] douze années de hauts et de bas, et des tas et des tas d’éclats de rire. Durant tout ce temps, elle fut un pilier. J’avais le privilège de la compter comme amie. »

Trois nominations aux Emmy Awards

Charlie Sheen, qui a joué dans Mon oncle Charlie pendant plusieurs saisons avant d'être renvoyé en 2011, a évoqué sur Twitter une « disparition inattendue et douloureuse ». Et de faire référence au personnage qu’elle incarnait dans la sitcom : « Berta, ton ménage laissait à désirer, mais la manière dont tu ménageais les gens était parfaite. »

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020

La comédienne américaine, en quelque quarante ans de carrière, avait été nommée trois fois aux Emmy Awards. L’une pour son rôle dans La loi de Los Angeles en 1992, les deux autres pour Mon oncle Charlie en 2005 et 2007. Dans sa filmographie, elle compte des apparitions dans Edward aux mains d’argent, True Romance et Erin Brockovich et, sur le petit écran, dans Urgences et Buffy contre les vampires.