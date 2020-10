Patrice Laffont dans « Touche pas à mon poste » le 23 septembre 2020 — Capture / 20 Minutes

« C’était l’histoire d’un mauvais mariage », a résumé, laconique, Patrice Laffont, après avoir quitté l’émission Touche Pas à mon Poste, où il était devenu chroniqueur. Célèbre animateur de Des chiffres et des lettres, devenu maître de Fort Boyard puis officiant au jeu quotidien Pyramide, Patrice Laffont avait atterri chez Cyril Hanouna à la rentrée, après une annonce en juillet.

Mais la star de la télévision, âgée de 80 ans, n’a visiblement que peu goûté les facéties du chef, comme l’a repéré Ozap. « Quand Hanouna a voulu que je vienne, il s’est planté. Le choix qu’il a fait n’était pas le bon. Moi, je me suis planté d’avoir accepté », explique-t-il sur la chaîne Non Stop People.

"Avant, la censure venait du pourvoir, aujourd'hui elle vient du peuple" lance Patrice Laffont à propos de la liberté d'expression à la télé #TPMP pic.twitter.com/ZwSoPPOO1N — TPMP (@TPMP) September 23, 2020

« Pas du tout à l’aise »

« Il m’avait proposé un rôle un peu différent de ce que font les autres chroniqueurs, ça ne s’est pas passé comme ça. Moi-même, je ne me sentais pas du tout à l’aise. C’est pas ma ligne directrice. J’ai pas envie de me plonger la tête dans une pizza et de me retrouver avec du fromage », a résumé Patrice Laffont.

L’animateur fait référence à une séquence où chaque chroniqueur qui répond faux à un quiz d’actualité doit plonger la tête dans un coussin plein de farine voire de ketchup et de fromage. Effet humiliant garanti.