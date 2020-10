Jonathan Cohen, le créateur de la série, au festival Cannesseries. — Laurent VU/SIPA

Le premier épisode de La Flamme, la série de Jonathan Cohen qui « immole le concept de mâle alpha sur l’autel de l’humour à l’américaine », a enregistré un beau score au démarrage en mobilisant 615.000 téléspectateurs et téléspectatrices. Soit 2.5 % de l’ensemble du public, selon toutelatele.com.

La série est diffusée sur Canal+ mais ce premier épisode était en clair. Côté spectateurs et spectatrices, les réactions étaient pour le moins mitigées.

Emojis qui pleurent de rire

« C’est très nul pour l’instant » ; « On peut se demander comment avec un tel casting #LaFlamme peut produire une parodie aussi minable »… Les internautes avaient parfois la dent dure lundi soir sur Twitter.

J’étais ultra hypée par #LaFlamme, pour l’instant je suis comme ça pic.twitter.com/nYNvVKGB82 — Kahina Sekkai (@kahinasekkai) October 12, 2020

Mais d’autres en pleuraient de rire, à en voir les nombreux émojis de bonshommes en larmes fleurir sur les réseaux sociaux :

J’ai replay 4 fois cette scène 😭 4 ans j’ai pour rire à ce genre de chose #LaFlamme pic.twitter.com/ExkvuJMG9w — LéaIb (@leaibn_) October 12, 2020

Enfin il y avait les partisans et partisanes de la « voie du milieu » (dont notre collègue Fabien Randanne), qui refusaient de s’enflammer dans un sens ou dans l’autre :

Les 3 premiers épisodes de #LaFlamme sont globalement réussis. Là où la série échoue, c’est quand elle sert un humour daté, par ex autour du personnage d’Orchidée ou des clichés sur les lesbiennes. Je n’avais pas non plus le cœur à rire du personnage de Manon et de sa précarité. — Fabien Randanne (@fabrandanne) October 12, 2020

« Quelques longueurs et ratés »

« Malgré quelques gags un peu datés (comme ce travesti parmi les candidates, également présent dans la version US), on rit de bon cœur grâce aux répliques absurdes du type "Quelle est ta plus grande peur dans la vie ? Le Puy du Fou", résumait notre spécialiste séries Anne Demoulin dans l'article présentant la série​. « Malgré quelques longueurs et ratés (crânement assumés), j’ai rarement ri aussi fort devant une série française », écrivait aussi un confrère de l’exigeant Télérama. A vous maintenant de nous donner votre avis, dans les commentaires.