« Je suis cas contact. Tout va bien mais je dois me mettre à l’isolement quelques jours… C’est la règle ! » Dimanche soir Caroline Roux a annoncé sur Twitter qu’elle ne serait pas à l’antenne ces prochains jours.

La journaliste a été remplacée au 4 vérités sur France 2 par Jeff Wittenberg, qui a interviewé ce lundi le virologue Christian Brechot. Axel de Tarlé la remplacera temporairement dans C dans l'air​ sur France 5.

😷Je ne serai pas à l’antenne demain aux #4v @infofrance2 et sur @Cdanslair car je suis cas contact. Tout va bien mais je dois me mettre à l’isolement quelques jours... C’est la règle! #COVID19france merci à @jeffwitten et @AxeldeTarle