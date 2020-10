SUCCES La finale de « The Voice Kids » a rassemblé quatre millions de téléspectateurs et téléspectatrices ce samedi soir

Rebecca, gagnante de la saison 7 de The Voice Kids (ici, lors de l'épreuve des Battles). — Lionel Guericolas / TV / Bureau233

La Grande Finale en direct de The Voice Kids, qui a vu la victoire de Rebecca, a rassemblé quatre millions de téléspectateurs et téléspectatrices, selon un communiqué de TF1. La Cannoise de 10 ans a remporté ce samedi la septième saison de l’émission de télécrochet, loin devant Abdellah, Naomi et Ema.

TF1 a récolté 22 % de part d’audience auprès de l’ensemble du public, depuis la finale de la saison 3 en 2016. La chaîne a raflé près de la moitié de l’audience des 4 à 10 ans. Une belle performance pour son coach Patrick Fiori, qui remporte une troisième victoire et devrait intégrer l’équipe de The Voice l’an prochain pour une émission anniversaire.

« Quand Nikos a annoncé le résultat, il s’est passé plein de choses dans ma tête. C’était vraiment trop incroyable. J’étais super joyeuse, j’avais envie de pleurer, bien sûr de joie, mais j’étais aussi un petit peu triste pour les autres », a confié ce dimanche matin Rébecca dans une interview à retrouver sur 20 Minutes.