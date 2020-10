Rébecca a remporté la saison 7 de The Voice Kids, le 10 octobre 2020. — Bureau 233 / ITV / TF1

Elle s’est imposée de loin ! La Cannoise Rébecca, 10 ans, a remporté samedi la septième saison de The Voice Kids sur TF1 en glanant 46.2 % des voix du public, elle a largement devancé Abdellah (25.3 %), Naomi (20 %) et Ema (8.5 %).

« Quand Nikos a annoncé le résultat, il s’est passé plein de choses dans ma tête. C’était vraiment trop incroyable. J’étais super joyeuse, j’avais envie de pleurer, bien sûr de joie, mais j’étais aussi un petit peu triste pour les autres », a confié Rébecca à 20 Minutes qui l’a jointe ce dimanche matin.

L’enfant avait « encore du mal à réaliser » sa victoire. Il faut dire que sa nuit fut courte : après l’émission, les festivités se sont poursuivies dans un restaurant réservé par les finalistes et leurs familles.

« Patrick Fiori m’a dit d’ouvrir les bras quand je chante »

Selon Rébecca, ce qui a fait la différence, c’est « l’émotion ». « J’adore émouvoir le public », insiste celle qui a notamment mis les larmes aux yeux des téléspectateurs et téléspectatrices au cours de la saison en reprenant Sois tranquille d’Emmanuel Moire, Utile de Julien Clerc ou You Raise Me Up de Josh Groban. Ou bien encore Comme toi de Jean-Jacques Goldman avec laquelle elle s’est présentée aux auditions à l’aveugle. Elle avait expliqué qu’une phrase de cette chanson («Elle s’appelait Sarah, elle n’avait pas 8 ans ») résonnait particulièrement en elle car, sa sœur Sarah est décédée avant l’âge de 8 ans. Cette prestation est celle que Rébecca dit avoir préférée. « Parce que c’était la première fois que je montais sur un plateau et c’était aussi mon premier concours de chant », souligne-t-elle.

De son coach, Patrick Fiori, elle gardera deux conseils : « Il m’a dit d’ouvrir les bras quand je chante et de chanter ce que je veux. Les autres peuvent me donner des conseils mais après, c’est à moi de décider si je veux les appliquer ou non. » Cela pourrait lui être utile si elle poursuit une carrière dans la musique. Rébecca dit qu’elle va continuer de prendre des cours de violon et qu’elle aimerait bien devenir chanteuse et enregistrer un album.

En attendant, elle va devoir retourner à l’école dès ce lundi. « J’ai trop hâte de voir mes amis, de voir leurs réactions », s’enthousiasme-t-elle. « Ils m’ont soutenu. Et ils me posent plein de questions : est-ce que j’ai rencontré Nikos ? Est-ce que les coachs sont gentils ? Pourquoi j’ai choisi de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori ? » Elle aura donc plein de choses à raconter.