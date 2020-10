Anne-Claire Coudray, reine de l'info sur TF1 — © Benoit Florencon

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 5 octobre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Qui a dit que plus personne ne regardait la télé (à part nous, juste au-dessus) ? Merci à Jean-Pierre Pernaut et Anne-Claire Coudray de nous prouver le contraire. Cette semaine, le JT de « 13 Heures » de TF1 a surperformé et a enchaîné les records. L’édition de dimanche, par exemple, a attiré sept millions de téléspectateurs. SEPT MILLIONS. On peut vous dire que Denis Brogniart n’en mène pas large avec ses cinq millions de fidèles de Koh-Lanta à côté…

Jean-Pierre Pernaut aussi, que le public va regretter après son départ, a réalisé son record de la rentrée avec 5,6 millions de personnes devant leur petit écran mercredi. C’est plus de trois millions d’aficionados en plus par rapport à l’édition de France 2. Des chiffres dignes de l’ORTF qu’on s’étonne de croiser en 2020.

L’info flash

Faustine Bollaert a l’honneur de faire partie du rétro TV de la semaine de 20 Minutes, mais a eu la malchance de se voir déprogrammer de France 3 ce vendredi soir. Les programmateurs de la chaîne n’avaient visiblement pas anticipé que le match de Roland-Garros opposant Novak Djokovic et Stéfanos Tsitsipás durerait aussi longtemps. Résultat : La Boîte à secrets, dont un numéro était prévu pour 21h05, est passée à la trappe.

« Ça n’est que partie remise, et rapidement promis. L’émission est formidable et mérite une soirée complète », a assuré l’animatrice sur Twitter. Celles et ceux qui voulaient regarder le documentaire Les années podium juste après, eux, étaient ravis : il a été lancé avec 40 minutes d’avance. Qu’est-ce que vous voulez, on essaye toujours de voir le bon côté des choses !

La séquence zapping

On ne compte plus le nombre de personnes qui tentent de prendre subrepticement la parole dans le public de Touche pas à mon poste. Diffusée en direct, l’émission est l’endroit idéal pour quiconque veut faire passer des messages à l’antenne. Mardi, des maîtres d’hôtel ont tenté de s’exprimer avant d’être interceptés par les membres de la sécurité, causant une petite panique sur le plateau.

Incident ce soir dans #TPMP lorsque des personnes du public ont voulu prendre la parole en plein direct. Des maîtres d'hôtel désireux de faire part de leur situation. Cyril Hanouna a promis de les recevoir dans #BTP jeudi. pic.twitter.com/iXSFvPFdpN — Christophe Gazzano (@Chris_ga) October 6, 2020

A la suite de quelques secondes de flottement, Cyril Hanouna a laissé l’un d’eux prendre un micro. « On ne veut pas faire du spectacle, on veut simplement alerter », a-t-il déclaré. Après trois minutes d’entretien, l’animateur lui a proposé de venir le jeudi même dans Balance ton post. Une invitation honorée deux jours plus tard, mais en troisième partie de soirée, à 23h50, dans « l’after » présenté par Eric Naulleau. On a connu meilleure exposition…

Les infos « pop-corn »

Jean-Pierre Pernaut va-t-il devenir un maître dans l’art du podcast ? Le journaliste s’est emparé de son plus beau micro ce mercredi pour lancer Au cœur des régions, un nouveau rendez-vous tout audio. Et parce que JPP est toujours meilleur lorsqu’il fait du JPP, cette nouvelle émission est dédiée au patrimoine et aux traditions régionales. Ne reste plus qu’à expliquer à vos grands-parents comment se brancher sur Spotify ou Deezer pour les écouter.

Forte de ses belles audiences en saison 1, Familles nombreuses : la vie en XXL revient sur TF1 à partir du lundi 26 octobre. Les caméras de la chaîne ont suivi dix familles (cinq anciennes et cinq nouvelles), soit 20 parents et 66 enfants de trois mois à 25 ans. Tournée ces derniers mois, cette nouvelle salve d’épisodes abordera notamment la crise sanitaire et les sacrifices qu’elle engendre.

Victoria Abril est de retour sur les plateaux de tournage de télévision. Après son départ de Clem en 2018, la comédienne n’avait pas joué de rôle récurrent dans une série TV. C’est désormais du passé puisqu’elle sera à l’affiche de Sauver Lisa, une nouvelle fiction diffusée sur M6. L’histoire suit l’enlèvement d’une petite fille de 8 ans victime de maltraitance chez elle par son institutrice, dans le but de la protéger. Le tournage s’étendra jusqu’à la mi-janvier 2021.