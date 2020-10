Les coachs de « The Voice Kids » ne seront pas tous présents pour la finale — Lionel Guericolas/TV/Bureau233

Ce samedi soir, TF1 diffuse l’ultime épisode de la septième saison de The Voice Kids.

Qui de Rania, Enzo, Lissandro, Sara, Rebecca, Ema, Naomi ou Abdellah remportera le trophée ?

20 Minutes fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos de cette finale qui ne ressemble à aucune autre.

Ce samedi, c’est jour de finale sur TF1. Après huit semaines de compétition, on connaîtra le nom de celui ou celle qui succédera à Soan, le petit gagnant de The Voice Kids de l’an dernier. Toutefois, en raison de la crise du coronavirus, la conclusion de cette septième saison ne ressemblera à aucune autre, à commencer par l’ambiance. Si la version adulte s’était achevée avec des gradins vides en juin dernier, il y aura 300 personnes au lieu des 600 habituelles ce samedi dans le public, annonce Le Parisien.

Jenifer absente, Julien Doré remplaçant

Les gradins clairsemés ne devraient toutefois pas autant dénoter que l’absence de Jenifer. La coach a annoncé ce vendredi qu’elle avait été testée positive au Covid-19 et ne pourra donc pas se rendre sur le plateau pour célébrer sa potentielle victoire. Elle interviendra tout de même depuis chez elle, en visioconférence.

Malgré l’éloignement de Jenifer, il y aura tout de même quatre coachs dans les fauteuils rouges. Pour cette dernière soirée, Nikos et les autres membres du jury accueilleront Julien Doré en qualité de « Super Coach ». Le chanteur a assisté aux répétitions des jeunes talents cette semaine, et chantera à leurs côtés durant l’émission. Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju seront également de la partie.

Le public prend le pouvoir

Et comme cette finale n’est décidément pas comme les autres, les règles changent aussi. Pour la toute première fois, les téléspectateurs prendront entièrement le pouvoir pour désigner les quatre finalistes parmi les huit encore en jeu au début de l’émission. Dans les précédentes saisons, chacun des coachs était garanti d’avoir l’un de ses candidats jusqu’à l’ultime étape de la compétition, mais ce n’est désormais plus le cas. Seuls les votes des téléspectateurs désigneront les quatre chanteurs, toutes équipes confondues, qui auront le droit à une seconde prestation.

Mais qui va donc remporter cette septième saison ? Ils sont huit à prétendre à la victoire. Dans l’équipe de Soprano, on retrouve Enzo, 11 ans et Rania, 10 ans. Cette dernière va même affronter sa sœur, concurrente d’un soir. Sara, 13 ans, fait en effet partie de la team Jenifer, tout comme Lissandro, 10 ans. Patrick Fiori, lui, pourra compter sur Rebecca, 9 ans, et Ema, 11 ans, pour gagner un troisième trophée en tant que coach. Mais il faudra faire attention aux talents de Kendji Girac, le petit nouveau de cette année, à savoir Naomi, 11 ans et Abdellah, 15 ans.

Du côté des chiffres, cette édition de The Voice Kids se porte bien. Les sept premières émissions ont rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne (sans compter les replays), soit une hausse de 180.000 personnes par rapport à l’an dernier. Des scores qui devraient encourager TF1 à officialiser rapidement une prochaine saison.