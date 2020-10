Cyril Lignac fait une pause, mais reviendra sur M6 — Capture d'écran/M6

Sept semaines et puis s’en vont. Après nous avoir régalés pendant le confinement grâce à ses recettes simples et rapides, Cyril Lignac a fait son retour le 24 août dernier sur M6 dans Tous en cuisine. En reprenant les ingrédients qui avaient fait le succès de son émission, le chef a continué de prodiguer ses conseils au quotidien pendant une heure. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le cuisinier a dit au revoir aux téléspectateurs ce vendredi 9 octobre. Au revoir, mais pas adieu.

Comme l’ont indiqué Cyril Lignac et Jérôme Anthony lors du dernier numéro de cette salve d’émissions, Tous en cuisine fera son retour avant la fin de l’année. « On fait un petit break, je travaille mes petites recettes et Jérôme répète ses textes, ses chansons et on revient pour Noël, pour se régaler et préparer les dîners de fêtes ensemble », a lancé Cyril Lignac à l’antenne.

Encore un succès pour Cyril Lignac

On retrouvera donc le binôme pendant les vacances de Noël pour préparer chapon farci, coquilles Saint-Jacques et bûche roulée traditionnelle. D’ici là, c’est Philippe Etchebest qui reprendra les fourneaux des soirées de M6 avec le retour d’Objectif Top Chef à partir du lundi 12 octobre dès 18h40.

Cette deuxième saison (si on peut l’appeler ainsi) a enregistré de beaux scores d’audiences. Avec 1,32 million de téléspectateurs en moyenne, soit 8,9 % de part de marché selon les chiffres cités par Puremédias, l’émission signe un très bon bilan.