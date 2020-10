Julien Doré sera présent lors de la finale de — SYSPEO/SIPA

Julien Doré le « super coach ». Le chanteur sera aux côtés de Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori lors de la finale de The Voice Kids, samedi soir prochain sur TF1. Il aura d’ailleurs son propre fauteuil rouge et commentera toute la soirée les prestations des jeunes talents, a annoncé ce lundi TF1 dans un communiqué.

En tant que « super coach », Julien Doré assistera également aux répétitions et donnera des conseils aux artistes en herbe encore en compétition. Sur Twitter, Nikos Aliagas a promis « une soirée de dingue ».

#Paris @jdoreofficiel dans mon objectif. Le chanteur sera le cinquième coach (d'un soir) lors de la finale de #thevoicekids ce samedi à 21h aux côtés de @Sopranopsy4 @JeniferOfficiel @patrickfiorioff et @GIRACKENDJI pour une soirée de dingue où nos jeunes talents feront le show ! pic.twitter.com/yUH14Lp6tf — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) October 5, 2020

Huit jeunes artistes en lice

A quelques jours de la finale, ils sont encore huit à prétendre au sacre de The Voice Kids : Lissandro et Sara avec Jenifer, Rania et Enzo avec Soprano, Rebecca et Ema avec Patrick Fiori, et enfin Abdellah et Naomi avec Kendji Girac.