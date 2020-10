Lou-Anne Lorphelin (à gauche), vient d'être élue Miss Bourgogne, huit ans après sa sœur Marine (à droite de la photo). Ici avec Tony Parker en 2019 lors d'un gala à Paris. — VILLARD/PAR COEUR GALA/SIPA

Miss France peut parfois être une histoire de famille. Huit ans après le couronnement de Marine Lorphelin, sa petite sœur Lou-Anne a été sacrée Miss Bourgogne le 3 octobre, et représentera donc sa région lors du concours national en décembre.

C’est en présence de sa sœur, Miss France 2013, que la jeune femme de 22 ans s’est vue remettre le titre des mains de Clémence Botino, Miss France 2020.

«Je suis très heureuse, mais un peu choquée »

En Master 2 dans une école de commerce, Lou-Anne Lorphelin n’a pas caché ses émotions auprès de France 3 Bourgogne-France-Comté : « Je ne m’y attendais pas vraiment. J’ai beaucoup pleuré avant l’élection pour vider mes émotions et là, du coup, j’ai ce choc. Mais, je suis très, très heureuse et j’espère aller le plus loin possible dans l’aventure Miss France. Ça va être une préparation, je vais voir comment les choses se présentent à moi. Je vais déjà réaliser que je suis Miss Bourgogne. Je suis très heureuse, mais un peu choquée ».

De son côté, Marine Lorphelin s’est dite « fière » de sa sœur. « Elle ne le doit qu’à elle, car elle s’est donnée à fond dans cette élection depuis le début. Je trouve qu’elle a beaucoup évolué et qu’elle rayonne. Elle est de plus en plus belle et elle prend confiance. Du coup, ça me fait trop plaisir de la voir comme ça », a-t-elle confié.

Lou-Anne sera-t-elle Miss France, huit ans après sa sœur ? Réponse le 12 décembre prochain lors de la cérémonie au Puy du Fou.