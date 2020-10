LE BRIEF TELE Les deux nouvelles tribus de « Koh-Lanta » n’ont que quelques crabes à se mettre sous la dent, et ça se voit

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut refuser de mettre un doigt de pied sur l’île de Koh-Lanta : le manque d’endurance, des conditions de survie trop précaires, l’éloignement de ses proches, et par-dessus tout… La faim ! Après deux semaines d’aventure, les candidats des « 4 Terres » ont les batteries à plat, et cela se ressent. Dans ce sixième épisode, les naufragés vont donner le peu de forces qu’il leur reste pour remporter la victoire.

Il faut dire que cette saison manque de personnages forts, d’as de la survie, de pros du bricolage de table avec trois bouts de bois. On voudrait tant que Sam et Freddy reviennent… En attendant, on se pose quand même quelques questions. La bonne entente des nouvelles équipes va-t-elle durer ? Quelles épreuves attendent les candidats ? Denis Brogniart portera-t-il une chemise vert kaki ou vert olive ? On en parle dans le brief du sixième épisode des « 4 Terres ».