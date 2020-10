Cinq jours à peine après sa condamnation pour injure et provocation à la haine, Eric Zemmour récidive. Sur CNews mercredi, le polémiste s’en est pris aux mineurs isolés, les qualifiant de « voleurs », « assassins » et « violeurs ». Des propos qui ont une nouvelle fois provoqué une vive polémique.

Sur Twitter, SOS Racisme a annoncé porter plainte contre Eric Zemmour. Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a quant à elle qualifié les propos du polémiste « d’abjecte et raciste », et demandé à saisir le procureur de la République.

🔴 #Zemmour : @SOS_Racisme porte plainte contre le polémiste qui a déclaré hier soir sur @CNEWS que "les jeunes issus de l'immigration (...) sont tous des voleurs, ils sont tous des assassins, ils sont tous des violeurs.”



Nous avons saisi le @csaudiovisuel #BoycottCNews pic.twitter.com/UPmGqoFzET — SOS Racisme (@SOS_Racisme) October 1, 2020

Encore une sortie abjecte et raciste d'Éric #Zemmour sur le plateau de @CNEWS. J'ai échangé ce matin avec le président du @csaudiovisuel et j’ai demandé à la @DILCRAH de saisir le Procureur de la République. — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) October 1, 2020

#BoycottCnews

Un appel au boycott de CNews a également été lancé sur les réseaux sociaux. Un hashtag relayé par Valérie Trierweiler notamment, qui interpelle dans son tweet le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Je ne veux pas diffuser l’ignominie des propos racistes de #Zemmour sur @CNEWS . Mais que fait le #CSA ? Combien de temps va-t-il continuer à diffuser sa haine ? #BoycottCNews — Valerie Trierweiler (@valtrier) October 1, 2020

Pour rappel, le 25 septembre dernier, Eric Zemmour a été condamné à 10.000 euros d’amende pour injure et provocation à la haine après une violente diatribe sur l’islam et l’immigration en septembre 2019 lors d’un rassemblement politique à Paris.

