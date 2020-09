Eric Antoine, à la conférence de rentrée du groupe M6, en septembre 2017. — LaurentVu/SIPA

La France a un incroyable talent reviendra pour une quinzième saison le 20 octobre, à 21h05, sur M6. Le plan de tournage avait été complètement chamboulé cet été après qu’ un des membres du jury a été testé positif au Covid-19 : prévu fin août, l’enregistrement n’a pu commencer que mi-septembre. La production, Fremantle, et la chaîne ont opté pour la transparence. A en juger par un premier aperçu montré aux médias, l’émission ne fera pas mystère du fait que le juré en question est Eric Antoine. Ses aléas de santé seront mentionnés à l’antenne.

Tous les protagonistes de l’émission, des candidats aux jurés en passant par les techniciens et l’animatrice Karine Le Marchand, ont passé un test PCR plusieurs jours avant le coup d’envoi des auditions. Le test d’Eric Antoine est revenu positif le premier jour du tournage. « On m’a mis dans une pièce de quarantaine où je suis resté toute la journée en attendant des nouvelles de la production et de M6 », a-t-il raconté lors de la conférence virtuelle de présentation de l’émission vendredi, à laquelle 20 Minutes a assisté.

« Si vous voulez un arrêt maladie, je vous postillonne dessus »

« J’étais très inquiet parce que vous connaissez les enjeux financiers d’un tournage… J’ai passé une journée très dure, les larmes aux yeux, en me sentant coupable », a confié Eric Antoine. Une « grande souffrance » morale, selon ses termes, qu’il a préféré tourner en dérision dès la reprise du tournage. « Tous les jours, je commençais en disant je l’ai eu, je suis donc immunisé, donc si vous voulez un arrêt maladie, je vous postillonne dessus, y’a pas de soucis. Ça détendait tout le monde », sourit le comique et magicien. « [En tant qu’humoristes], on ne peut pas, ni Pierre-Antoine [Damecour, qui présentera La France a un incroyable talent, ça continue], ni Sugar Samy, ni moi, ne pas parler du Covid. On joue sur le réel », a-t-il poursuivi. Et d’insister : « Mon rôle, c’est que la vie soit une fête, donc je vais faire des blagues pour que les gens se marrent et passent un bon moment avec nous. »

Ce n’est pas pour autant qu’Eric Antoine prend les choses à la légère, d’autant plus que la crise sanitaire a un impact sur ses activités professionnelles. « J’ai vendu mon théâtre à Aix en Provence, a-t-il révélé. Et ça me fend le cœur de voir mes copains, à Aix ou Marseille, fermer leurs restos, c’est déprimant. »