Gims, en concert au Stade de France, en septembre 2019. — Zakaria ABDELKAFI / AFP

Gims ajoute une ligne à son CV. TF1 a informé 20 Minutes ce lundi que l'artiste a été choisi pour signer le générique de son nouveau feuilleton quotidien, Ici tout commence. Cette série dérivée de Demain nous appartient, rendez-vous phare de la grille de la première chaîne, sera lancée dans les prochaines semaines.

Le tournage est en cours en Camargue. L'intrigue se déroulera à l'école de gastronomie du chef Auguste Armand, incarné par Francis Huster. Le personnage joué par Clément Rémiens dans Demain nous appartient, en tiendra le rôle principal. Le récit abordera « une double histoire, à la fois autour d'une dynastie de grands chefs et de la vie des professeurs et des élèves », indiquait un communiqué de TF1 cet été.

Nouveaux personnages

Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi à 19h10, deux héros d'Ici tout commence feront leur apparition. Enzo et Anaïs, interprétés par Aziz Diabaté et Julie Sassoust viendront à La Paillotte pour se former à la cuisine de bistrot. L'occasion pour les fidèles de la première chaîne de se familiariser avec ces nouveaux protagonistes.

Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal, Elsa Lunghini, Catherine Marchal, Agustin Galiana, Bruno Putzulu et Terence Telle seront également au casting d'Ici tout commence.