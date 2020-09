« Les Marseillais » n'ont pas besoin de s'embrouiller : ils sont au top des audiences — Amelie FERRARI / Agence 1827 / W9

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 21 septembre 2020.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Les chiffres de la semaine

Grosse semaine pour Les Marseillais vs le reste du Monde 5. Kevin, Julien, Milla, Jessica et les autres ont affolé les compteurs de W9. Mardi, 828.000 amateurs de téléréalité regardaient leurs aventures, signant un record… Battu deux jours plus tard ! Jeudi, 840.000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Evidemment, cette saison n’évite pas tous les codes, avec encore une fois du clash et du mensonge à gogo (n’est-ce pas, Greg ? !) mais l’accent du sud rend les choses plus agréables. Oui, oui, même les insultes. De toute façon, elles sont bipées !

La séquence zapping

Eh oh, sur un autre ton Catherine ! pic.twitter.com/8an9eJ1vYq — jeronimo1991 🐥 (@jeronimo1991) September 23, 2020

Arrêtez tout, on a trouvé la séquence qui va alimenter tous les bêtisiers de fin d’année. Quand il y a un bug technique à la télé, c’est généralement savoureux, mais lorsque c’est dans le sacro-saint journal de 20 heures, c’est encore mieux. Mercredi, la journaliste Catherine Demangeat était en duplex pour rebondir sur les annonces d’Olivier Véran, mais la liaison avec le plateau semblait très mauvaise. « Mais je n’ai pas le retour, moi », clame-t-elle en direct. Le moment le plus fameux restant quand même la réponse d’Anne-Sophie Lapix, sur un ton solennel : « On vous entend Catherine ». Après quelques secondes de battement, la journaliste a finalement pris la parole comme si de rien n’était. La classe !

L’info flash

De l’utilité d’être en direct. En général, les talk-shows diffusés le vendredi en access sont enregistrés la veille. C’est le cas de Touche pas à mon poste ou de Quotidien, mais pas de C à Vous. Et pouvoir réagir à l’actualité à chaud, ça paye. Vendredi, le programme exceptionnellement présenté par Ali Baddou a signé son record de la saison en nombre de téléspectateurs avec 1,27 million de fidèles. L’émission de France 5 a été en mesure de proposer un numéro spécial consacré à l’attaque à l'arme blanche à Paris, et ça a fait toute la différence. TMC a d’ailleurs senti que le numéro préenregistré de Quotidien allait sonner creux. En début d’émission, un bandeau précisant que « cette émission a été enregistrée le 24/09 » a défilé pendant trente secondes. Comme quoi, le direct reste encore primordial sur le petit écran.

Les infos « pop-corn »

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Si vous êtes dans la région parisienne et que vous entendez des chants de Noël depuis votre fenêtre, ce n’est pas que vous êtes entrés dans une nouvelle dimension. A partir de ce week-end, les Lepic et les Bouley, les deux familles les plus attachantes du PAF, reprennent le chemin des tournages. Trois ans après la diffusion de son dernier épisode, Fais pas ci, fais pas ça fait son grand retour pour un épisode spécial Noël proposé en fin d’année sur France 2. Tout le casting sera de la partie, notamment Isabelle Nanty, aka la génialissime Christiane Potin.

Lui aussi, il est de retour. Le grand, le merveilleux, l’intrépide, l’héroïque… Claude Dartois ! Après avoir ébloui près de sept millions de téléspectateurs dans « L’île des héros » plus tôt dans l’année, l’aventurier de Koh-Lanta sera prochainement de retour à la télévision, selon Télé-Loisirs. Cette fois-ci, on dit adieu au maillot de bain et bonjour au costume à paillettes, puisque c’est sur le parquet de Danse avec les stars que l’on devrait retrouver notre Claudio national. Après les poteaux, bon courage pour le tango !

Dérivée de Rendez-vous en terre inconnue, l’émission Nos terres inconnues poursuit son petit bout de chemin. Après avoir emmené Malik Bentalha, Cécile Bois, Raphaël Lenglet et Nicole Ferroni, le quatrième numéro conduira Ahmed Sylla à la découverte d’une région française. Raphaël de Casabianca accompagnera l’humoriste au cœur des Pyrénées, du Béarn au Pays basque. Leur périple sera à découvrir prochainement sur France 2.