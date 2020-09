LE BRIEF TELE Cette semaine, on dit adieu aux quatre tribus et on souhaite un bon retour aux couleurs jaune et rouge

Le bon vieux temps de Koh-Lanta vous manque ? Cette époque où seules deux tribus s’affrontaient, que les colliers d’immunité n’existaient pas, et que Denis Brogniart n’abusait pas du « Ah » en voix off ? TF1 a entendu vos prières et va remédier à l’un de ces trois problèmes. À partir de ce vendredi, les camps du Nord, du Sud, de l’Ouest et de l’Est vont fusionner pour ne former plus que deux équipes : les Rouges et les Jaunes.

Ce retour aux sources devrait chambouler le cours du jeu, qui voyait pour l’instant les Verts dominer les autres équipes. Avec neuf candidats de part et d’autre, les compteurs seront remis à zéro et il faudra attendre encore quelques semaines avant de voir qui prendra l’ascendant. Sur quels camps les naufragés vont-ils se retrouver ? Quelles seront les réactions des Bleus après l’élimination surprise de Mathieu ? On tente de répondre à ces questions dans le brief du cinquième épisode de « L’île des héros ».