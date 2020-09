Le présentateur Cyril Hanouna. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Un appel audacieux ! Cyril Hanouna a appelé Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, en direct du plateau de Touche pas à mon poste sur C8 lundi.

L’animateur a tout d’abord assuré à ses chroniqueurs qu’il possédait le numéro de téléphone de Marine Le Pen, qui a toujours décliné les invitations du trublion de C8. Il s’est saisi de son portable. Cyril Hanouna a composé le numéro en activant le haut-parleur. L’intéressée n’a pas répondu.

Qu’importe, celui que ses fans surnomment Baba a laissé un message sur le répondeur de la femme politique : « Madame Le Pen, c’est Monsieur Hanouna. C’est le Pakistanais de la télé. Est-ce que vous pourriez me rappeler ? J’ai vu que vous ne viendriez pas dans une de mes émissions. C’est dommage parce que je voulais vous inviter dans les boîtes (l’émission À prendre ou à laisser). Il y avait 300.000 euros à gagner. On vous embrasse, surtout Bernard Montiel » Une énième facétie, qui a amusé les chroniqueurs et a divisé les Twittos.