Jean-Pierre Pernaut, journaliste sur TF1 et LCI. Paris, FRANCE - 23/09/2018. — IBO/SIPA

Règlement de comptes à l’antenne ! Jean-Pierre Pernaut, qui quittera son siège de présentateur du JT de 13 heures le 18 décembre prochain, était l’invité de Touche pas à mon poste ce lundi sur C8. « Y a-t-il un mec que tu n’aimes pas du tout dans le métier ? », a interrogé Cyril Hanouna. Si le présentateur de TF1 n’était initialement pas chaud pour donner des noms, Nathalie Marquay, son épouse, a balancé immédiatement : « Il y a Ruquier, il ne l’aime pas ».

« Ce n’est pas que je ne l’aime pas […] mais pendant des années et des années, avec son ami Baffie, il m’a fracassé en disant que j’étais l’homme du gouvernement », a expliqué Jean-Pierre Pernaut. « J’ai connu quinze gouvernements donc j’ai dû souvent en changer… Un jour j’étais chiraquien, puis sarkozyste… Un autre jour, je suis macroniste et là, on dit que je suis anti-macroniste »

« Ce qui me gêne chez lui, c’est qu’il avance masqué sur le plan politique. J’ai toujours dit pour qui je votais, pas lui. Pernaut présente un journal très populaire, mais bien plus orienté que le 20 Heures sur TF1, et qui flatte des sentiments pas toujours nobles », avait déclaré Laurent Ruquier au Point en août 2018. Il s’était amusé à répondre deux mois plus tôt au Parisien sur la personne qu’il verrait remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13 Heures de TF1, « Florian Philippot », sous-entendant ainsi que les idées du journaliste de la Une étaient proches de celles de l’ancien numéro deux du Front national.