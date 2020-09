Le journaliste Julian Bugier, en 2019. — GHOSAROSSIAN Delphine

C’est un fidèle de l’info de France 2 qui est promu. Le Figaro a annoncé que Julian Bugier, présentateur joker du 20 heures de France 2 en semaine, allait remplacer Marie-Sophie Lacarrau au 13 heures à partir de janvier. Pour mémoire, la présentatrice a abandonné le navire, charmée par les sirènes de TF1 où Thierry Thuillier lui a promis le siège de Jean-Pierre Pernaut. Le départ du présentateur vedette, annoncé la semaine dernière, après 33 ans aux manettes du 13 heures de TF1, n’en finit donc plus d’avoir des conséquences.

Julian Bugier, 38 ans, est l’une des stars montantes de France 2 qu’il a rejoint en 2011. Après avoir été joker de Laurent Delahousse le week-end, il était devenu le remplaçant de David Pujadas en semaine. Passé par BloombergTV, BFMTV et iTélé (aujourd’hui CNews) il a rejoint Europe 1 à la rentrée pour animer la tranche 18-20 heures.

Le jeu de chaise musicale continue

Après la nomination de Julian Bugier, il fallait donc lui trouver un remplaçant au poste de joker du 20 heures de France 2. Et c'est Karine Baste-Regis, qui présente depuis un an les JT de Télématin, qui assurera à partir de janvier, les remplacements d’Anne-Sophie Lapix.

Cette nomination décevra les fans de Thomas Sotto et Emilie Tran Nguyen, pressentis l’une et l’autre, puisque France Télévisions avait laissé entendre, dès l’annonce du départ précipité de Marie-Sophie Lacarrau, que le remplacement se ferait avec une personnalité du groupe. « Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j’en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut », a commenté dans un communiqué Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions.