Gaëtan, Pamela et Veronik dans 4 mariages et 1 lune de miel. — Capture d'écran TF1 - ITV Studios France

Cette semaine, TF1 diffuse dès 17h10 des épisodes inédits de Quatre mariages pour une lune de miel.

Pour la première fois, un homme hétérosexuel figure parmi les candidates invitées à noter les mariages des autres participantes.

« C’est parti d’une blague. Avec ma compagne Angélique, nous préparions notre mariage et on est tombés sur l’émission à la télé. Elle m’a dit que si on y participait, on gagnerait. Alors je nous ai inscrits », raconte-t-il à 20 Minutes.

C’est une première : cette semaine, 4 mariages pour 1 lune de miel accueille un homme hétérosexuel parmi ses candidats-juges. Le pionnier se prénomme Gaëtan et est âgé de 34 ans. Il sera en lice aux côtés de Pamela, Veronik et Jennifer.

« C’est parti d’une blague, raconte-t-il à 20 Minutes. Avec ma compagne Angélique, nous préparions notre mariage et on est tombés sur l’émission à la télé. Elle m’a dit que si on y participait, on gagnerait. Alors je nous ai inscrits et une semaine après, la production nous a rappelés. »

Si des hommes gays ont déjà joué le jeu de la compétition de TF1, jamais un homme en couple avec une femme ne s’y était risqué depuis son lancement en 2011. « Ma femme est très timide, il était hors de question pour elle d’aller assister à plusieurs mariages de personnes qu’elle ne connaît pas, en étant filmée », justifie Gaëtan qui se définit comme « plutôt jovial et curieux de découvrir les coulisses d’un tournage télé. »

« Je ne suis pas un spécialiste de la dentelle »

Sachant que l’un des critères de notation est la tenue, ne craignait-il pas d’être désavantagé et de perdre de précieux points en concourant avec un costume forcément plus sobre que n’importe quelle robe de mariée ? « Je n’avais même pas pensé à ça, assure-t-il. J’imaginais que ce serait la robe de mon épouse qui allait être notée. Elle a été bien contente d’apprendre que ce ne serait pas le cas et que l’attention n’allait donc pas être focalisée sur elle. »

Pour le trentenaire, les considérations textiles ou le sens de la décoration ne sont pas la priorité. « Je ne suis pas un spécialiste de la dentelle ou des fleurs. J’avais peut-être l’œil moins aiguisé que les autres candidates, avance-t-il. Je portais davantage mon attention sur l’ambiance des mariages que sur les détails. »

Inciter d’autres futurs mariés à s’inscrire

Tout au long de la semaine, les fidèles de l’émission découvriront le bagout de Gaëtan, parfaitement à l’aise parmi les autres candidates. Il confirme : « On s’est vraiment bien entendus, ça a été assez fluide. On a été bienveillants. J’ai eu de la chance parce que je sais que ça ne se serait pas passé comme ça avec d’autres candidates que j’ai pu voir à la télé. »

Ravi de l’expérience – et impressionné par la logistique nécessaire pour réaliser 4 mariages pour 1 lune de miel - Gaëtan espère inciter d’autres futurs mariés à s’inscrire comme candidats. Un conseil toutefois : mieux vaut ne pas avoir l’ego masculin trop susceptible. « Il était fréquent que l’on nous dise, sur le tournage : "Venez, les filles !"», raconte-t-il, en se hâtant de préciser qu’il ne le prenait pas mal.