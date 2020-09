Thierry Adam tire sa révérence après le Tour de France 2020 — Fabien Malot-France 3

Des adieux surprenants et émouvants. Dimanche, à 16 h, Thierry Adam a annoncé en direct aux téléspectateurs de France 2 qu’il quittait France Télévision, 19 ans après avoir commenté son premier Tour de France. C’est à bord de sa moto grâce à laquelle il racontait chaque jour la course aux fans de cyclisme, que le journaliste sportif a pris la parole.

« C’était dans l’air du temps depuis deux, trois ans, donc on a eu le temps de s’y faire. On n’était plus tout à fait sur la même longueur d’onde avec certains. Le confinement a accéléré les choses… C’est le dernier avec France Télévisions mais peut-être pas le dernier, parce que le Tour ça dure toujours », a annoncé Thierry Adam.

Après le désaccord, les remerciements

Celui-ci poursuit : « 35 ans avec France Télévisions (…) des moments particuliers humainement, avec d’abord les cyclistes parce que j’ai beaucoup d’amis dans le peloton (…) Avec les téléspectateurs aussi ».

Thierry Adam n’a pas oublié de lâcher quelques mots pour ses collègues : « Et puis évidemment avec mes consultants (…), le regretté Laurent Fignon, avec Bernard Thévenet que je viens de voir, avec Cédric Vasseur et puis une amitié très, très particulière avec Laurent Jalabert. On a passé énormément de moments ensemble. Et puis maintenant avec Thomas Voeckler qui m’a aidé à faire ces trois derniers Tour de France. C’était des moments merveilleux ».

20 ans de Tour de France pour Thierry Adam tout de même. Ca fera bizarre en 2021. pic.twitter.com/eGbM6oSW4B #TDF2020 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 20, 2020

Une première mise en retrait en 2017

Thierry Adam avait été l’un des commentateurs à moto du Tour de France de 2001 à 2006. Puis, de 2007 à 2016, il était devenu commentateur principal de la course, en cabine. Mais en 2017, il avait été évincé au profit d’Alexandre Pasteur. Après avoir laissé entendre qu’il allait alors quitter France Télévisions, Thierry Adam avait finalement repris place sur une moto de la célèbre course cycliste. Pour trois Tours de plus seulement, finalement.