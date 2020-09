RuPaul entre dans l'histoire de la télévision américaine. La drag-queen, qui anime RuPaul's Drag Race depuis 2009, a remporté samedi, pour la cinquième fois consécutive, l' Emmy Award de la meilleure présentation d'une compétition ou émission de téléréalité. Du jamais vu depuis la création de la catégorie, il y a treize ans, relève Entertainment Weekly. Le précédent record, de quatre victoires d'affilées de 2008 à 2011, était détenu jusque là par Jeff Probst, animateur de Survivor, équivalent américain de Koh-Lanta.

«J'ai toujours dit que, chaque fois que je fais battre mes faux-cils, je fais un acte politique. Ce soir, la seule déclaration politique que je veux faire est celle-ci : De l'amour», a déclaré, dans une vidéo pré-enregistrée, RuPaul en acceptant son Emmy samedi soir lors de la cérémonie Creative Arts. «De l'amour pour nos frères et soeurs LGBT [lesbiennes, gays, bis, trans], pour nos queens de couleur, and pour les Etats-Unis où un enfant gay, avec rien d'autre qu'une perruque courte et un rêve peut construire une plateforme internationale célébrant les âmes douces et sensibles», a-t-elle poursuivi.

RuPaul just broke the Emmys record for most wins in the Competition Host category, and dedicated the victory to Chi Chi DeVayne.



With 5 consecutive wins, we only have 69 more until this is considered a *sensible* 74 honors to match Ru’s excellence. https://t.co/XijMnl0SKx pic.twitter.com/bcyPQPoNtM