Lena, candidate de The Voice Kids. — TF1 / ITV Studios France - capture d'écran

La benjamine de la saison reste dans la compétition de TF1. Samedi, Lena, 7 ans, s’est imposée face à Kanesha et Nathan lors de sa « battle » dans The Voice Kids consistant. Les trois candidats de l’équipe de Jenifer reprenaient Tombé, une chanson de M. Pokora qui était présent lors de leur séance et de répétition.

« C’était frais et simple, ça m’a fait un bien fou », a réagi la chanteuse à l’issue de la prestation du trio. « J’espère que cette expérience vous donnera des ailes pour continuer à chanter (…) et à vous imposer sur une scène parce que vous aimez ça et ça se ressent », a-t-elle également déclaré avant d’annoncer qu’elle choisissait la Luxembourgeoise Lena pour l’étape suivante, celle des demi-finales.

Près de 3.4 millions de téléspectateurs

The Voice Kids a été suivi par 3.39 millions de personnes ce samedi (19.1 % de part d’audience). La première chaîne a été devancée par France 3 qui a rassemblé 5.18 millions de personnes (25.4 % de part d’audience) avec le téléfilm Meurtres en Pays Cathare.

Le télécrochet se classe cependant en tête si l’on se concentre sur la cible des « femmes responsables des achats de moins de 50 ans », prisée des annonceurs, avec une part d’audience de 27.6 %, contre 6.6 % pour la fiction du service public.