Jean-Pierre Pernaut dit « ciao » au « 13 heures » de TF1 (avec 4 doigts) — © IBO/SIPA

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses... On vous fait le récap de la semaine du 14 septembre 2020.

Attention spoilers… ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine : 2,71 millions

A moins que vous ne soyez un fan inconditionnel de 20 Minutes (et dans ce cas-là, on vous remercie), vous ne vous souvenez probablement pas de notre article pour le lancement de la saison 9 de Clem sur TF1. Il y a un peu plus d’un an, notre spécialiste séries, Anne Demoulin, titrait : « "Clem" réalise son plus mauvais démarrage et divise les fans ». Cette année, pour l’arrivée de la dixième saison, nous aurions pu écrire : « "Clem" réalise encore une fois son plus mauvais démarrage et divise toujours plus les fans ». Avec 2,71 millions de téléspectateurs en moyenne pour les deux premiers épisodes selon Médiamétrie, la série portée par Lucie Lucas a plombé le lundi soir de TF1, en perdant plus d’un million de fidèles en un an. Le public, lui, pleure les départs de Victoria Abril, Elodie Fontan et Kevin Elarbi. Ellipses temporelles, rebondissements à foison, incohérences scénaristiques, rien n’est laissé au hasard par les fans. Malgré tout, le tournage de la saison 11 a déjà commencé.

L’info Flash

Cette semaine se tenait le festival de la fiction TV de la Rochelle. A cette occasion, Thomas Crosson, directeur des contenus de Salto, en a dévoilé un peu plus sur le service de streaming commun aux groupes TF1, France Télévisions et M6. Anne Demoulin (oui, encore elle) a pu découvrir les grandes lignes de la plateforme. On y retrouvera des « incontournables » (comme Un Village Français ou Alex Hugo), des séries étrangères (Downton Abbey) et des épisodes des feuilletons quotidiens (Demain nous appartient, Un si grand soleil, Plus Belle la Vie) en avant-première. La série Ils étaient dix, prévue pour cette saison sur M6, sera également dispo en exclusivité sur Salto.

@SaltoOfficiel proposera des exclusivités inédites, des épisodes de séries quotidiennes en avant-première, des classiques comme #unVillageFrançais, des pépites, et des séries étrangères, le détail 👇 pic.twitter.com/BYfykZUDG9 — Anne Demoulin (@Andiwahloo) September 18, 2020

La bombe de la semaine

Même si vous étiez dans un bunker ou toujours en vacances (ou que vous avez concilié les deux, nous ne sommes personne pour vous juger), il vous était impossible de passer à côté du feuilleton de la semaine. Mardi, à 8h58, Le Figaro lance une bombe : Jean-Pierre Pernaut quitte le 13 heures de TF1. Mais c’est un plan de com' savamment orchestré qui se met alors en branle, avec la réaction quasi immédiate du journaliste en vidéo sur Twitter.

Une question restait en suspens : qui pour succéder à l’historique Pernaut ? A la rédaction, on a fait nos pronostics mais on a lamentablement échoué. Eh oui, ce n’était pas dans l’écurie TF1 qu’il fallait chercher un remplaçant, mais du côté de la concurrence ! Jeudi, on apprend que Marie-Sophie Lacarrau, titulaire du 13 heures de France 2, annonce qu’elle remplacera JPP en janvier. Parce que nous sommes lucides, nous ne nous sommes pas lancés dans un article intitulé « Qui remplacera Marie-Sophie Lacarrau sur France 2 ? ».

Les infos « pop-corn »

Michel Cymes retrouve le chemin des plateaux de tournage. Le médecin continue sa carrière d’acteur puisqu’il a posé ses valises dans le Puy-de-Dôme. Dans un téléfilm, il incarnera le rôle d’un docteur s’installant en plein désert médical et devant faire face au tumulte d’une ambitieuse jeune diplômée parisienne. Cette dernière sera jouée par Dounia Coesens, déjà vue dans Plus Belle La Vie. Diffusion prévue pour l’an prochain sur France 3.

Un tournage qui débute pour France 3 donc, mais un autre qui s’arrête sur France 5. La chaîne a dû mettre en pause La Quotidienne, animée par Maya Lauqué et Thomas Isle. En cause, la détection d’un cas de Covid-19 parmi les invités présents en plateau cette semaine, annonce Le Parisien. L’équipe de l’émission a été mise à l’isolement pendant sept jours. La reprise ne devrait pas avoir lieu avant le lundi 28 septembre.

Les bandes de filles prennent le pouvoir à la télé ! Alors que C8 lancera une nouvelle version 100 % féminine de Touche pas à mon poste vendredi, avec Hapsatou Sy à sa tête, Téva se lance également dans le même genre de talk-show. Selon Le Parisien, Nicole Ferroni débarquera sur la chaîne du groupe M6 le 16 octobre prochain en deuxième partie de soirée pour une émission composée d’une dizaine d’humoristes femmes de la nouvelle génération.