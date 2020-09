PATRIMOINE Les deux attractions touristiques ont été couronnées dans l’émission de Stéphane Bern, et succèdent au beffroi d’Arras

La Citadelle et le Lion de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté — © Morgane Production

C’est en Bourgogne-Franche-Comté que se situe le monument préféré des Français. Ou en tout cas celui qui a été désigné comme tel dans l’émission de Stéphane Bern. Ce vendredi soir était diffusée, sur France 3, la troisième édition du concours organisé pour accompagner les Journées européennes du patrimoine. Cette année, 14 monuments étaient en compétition, parmi lesquels la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, ou encore le palais idéal du Facteur Cheval dans la Drôme.

Après plusieurs semaines de votes en ligne, et une grosse campagne de communication sur les réseaux sociaux, le Lion de Belfort, œuvre d’Auguste Bartholdi, et la Citadelle ont été désignés vainqueurs du concours. La statue de l’animal, construite entre 1875 et 1880, est installée au pied de la falaise de la citadelle fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Elle commémore la résistance de la ville durant la guerre franco-allemande de 1870.

Cette victoire devrait apporter un regain de notoriété aux deux monuments, et susciter la curiosité des téléspectateurs présents devant leur télévision. Ils étaient 1,64 million à découvrir le résultat sur France 3 ce vendredi. La précédente édition, diffusée en 2015 et sur France 2, avait fait guère mieux avec 2,2 millions de téléspectateurs.